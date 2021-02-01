К диалогу в онлайн формате были приглашены руководство Минэкономразвития, Минсоцзащиты, СПАПП, члены Общественной палаты и ОНФ. Один из главных вопросов – деятельность центров занятости населения.
Как рассказала министр по социальной защите и труду, пандемия сильно сказалась на работе отделов по содействию занятости населения в городах республики. И показатели по работе с безработными и по организации рабочих мест заметно ниже, чем в 2019 году. Многие программы не осуществлялись. Теперь ситуация налаживается, передает пресс-служба Правительства.
«По наступившему периоду очень неплохие тенденции по молодежной практике, «Стажеру» и «Шансу» по организации рабочих мест для молодых ребят. У нас больше стало направлений на профподготовку. По сравнению с прошлым годом мы направили больше граждан по лучение дополнительной квалификации. Всего 61 человек был обучен за счет средств фонда соцстрахорвания», - рассказала Елена Куличенко.
Также центры проводили и информационную работу: на постоянной основе проходили ярмарки вакансий и многое другое.
По мнению члена Общественной палаты ПМР Николая Бучацкого, одна из главных задач сегодня для этой структуры создание новых рабочих мест. Об этом неоднократно говорили и члены Общественной палаты в рамках заседаний, предлагая в некоторой степени пересмотреть деятельность данной организации.
Подобного мнения придерживается и президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья. Юрий Чебан рассказал, что изучал опыт работы центров занятости и в России, и в Белоруссии, где не только заняты устройством специалистов на те или иные вакансии, но и занимаются «генерацией новых форм бизнеса, чтобы закрепить за собой функционал центра занятости и притянуть туда молодежь». Юрий Чебан напомнил, что о подобном речь шла и в рамках работы над дорожной картой по созданию рабочих мест.
«Это работа должна проходить точечно. Для молодёжи – одна форма работы, для среднего поколения – другая форма, старшее поколение, которое заинтересовано в активизации своей деятельности и еще может по стоянию здоровья участвовать и приносить пользу - тоже отдельная форма работы. Но это действительно имеет место быть», - отметил президент СПАПП.
В течение двух недель Общественная палата совместно со СПАПП представит свои предложения по улучшению деятельности центров занятости населения. По поручению Александра Мартынова профильное ведомство их проработает. gov-pmr.org