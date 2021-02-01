Инициированное Главой государства совещание, посвященное состоянию и перспективам развития сферы культуры и искусства Приднестровья, прошло в режиме видеоконференции. К рабочей дискуссии Вадим Красносельский пригласил представителей Администрации Президента, Правительства ПМР и профильной госслужбы, а также глав государственных администраций городов и районов республики и руководителя научно-исследовательской лаборатории ПГУ «Археология».
Начальник Государственной службы по культуре и историческому наследию выступила с подробным докладом о нынешнем положении дел в данной сфере, сообщает пресс-служба главы государства. Она напомнила, что на 2020 год – дважды юбилейный для приднестровцев – было запланировано много ставших традиционными и абсолютно новых мероприятий, но пандемия уже в марте заморозила деятельность в этом направлении. Для проведения мероприятий осваивали интернет-площадки. Особую ценность в этой связи приобрели четыре концерта, проведенные в конце августа – начале сентября в центре столицы. Оживать сфера культуры начинает только сейчас – со смягчением карантинных ограничений, отметила Мария Кырмыз. Она проинформировала, что к деятельности вернулись практически все учреждения – шесть государственных и 305 муниципальных (117 клубов, 40 музеев, 124 библиотеки, 23 организации дополнительного образования художественно-эстетической направленности). В населенных пунктах республики создано 803 художественных коллектива, в которых занято 9000 человек (299 городских коллектива и 504 сельских). Докладчик рассказала о проектах, реализованных госслужбой по культуре в рамках Года здоровья (391 мероприятие), а также по программе «Равные возможности» (196 мероприятий, которые посетили 2405 зрителей с особыми возможностями жизнедеятельности). Мария Кырмыз также отметила возросший в связи с карантинными обстоятельствами интерес приднестровцев к разного рода онлайн конкурсам, подчеркнув при этом высокую результативность участия.
Говорила руководитель службы не только о достижениях, но и о трудностях. Отметила, к примеру, серьезный кадровый дефицит. Остановилась также на теме состояния инфраструктуры. Говоря о том, что сделано в последние годы, Мария Кырмыз напомнила о проведении ремонтных работ и оснащении Дворца Республики, театра имени Н. Аронецкой, ККК «Тирасполь» и кинотеатра «Восток» в Григориополе, Домов культуры, школ искусств и многом другом. В удовлетворительном состоянии все объекты системы дополнительного образования. При этом, заметила докладчик, все еще очень велик объем необходимых работ. Больше половины из 116 зданий, в которых размещены учреждения клубного типа, нуждаются в капитальном ремонте, два находятся в аварийном состоянии (клуб села Кременчуг и ДК села Гиска), в 38 зданиях нет тепла, в 8 – света, в 53 – централизованной подачи воды. Аналогичная ситуация в музеях: 6 без электричества, 18 без отопления, 16 без воды. Не отапливаются также 34 библиотеки, 6 объектов библиотечной сети не имеют освещения. Президент, отметив, что отремонтировать и оснастить все в одночасье невозможно, подчеркнул, что проводить косметические ремонты для отвода глаз нельзя: если браться за объект, его надо доводить до ума. Вадим Красносельский, напомнив, что только в 2020 году в программу ФКВ вошло шесть Домов культуры, заверил, что государство будет и дальше двигаться в этом направлении, реконструируя по несколько ДК в год. Что касается отсутствия в учреждениях света, то Президент поручил безотлагательно решить этот вопрос, подчеркнув, что речь не идет о непосильных тратах.
Среди президентских поручений также приведение к 76-й годовщине Великой Победы в надлежащее состояние памятников и могил Героев Советского Союза (первые должны быть закреплены за местными предприятиями и организациями, вторые – за старшими классами школ). Главе Бендер поручено преобразить к 19 июня 2022 года музей Бендерской трагедии (к 30-летию трагического события). Госслужбе в целом рекомендовано уделять больше внимания социализации людей с инвалидностью. Речь идет как о вовлечении их в общественную жизнь, так и о проведении культурно-массовых мероприятий на площадках учреждений, созданных специально для граждан с ОПЖ. При этом Вадим Красносельский напомнил, что для данной категории граждан строятся и оснащаются специализированные центры: за несколько лет в это направление вложено свыше 70 миллионов рублей.
Говорил Президент и о том, что творческим коллективам необходимо чаще выбираться из помещений, используя в качестве сценических площадок и театральных подмостков парковые зоны. Вадим Красносельский напомнил и о своей рекомендации увязывать театрализованные постановки со школьными уроками литературы, тем самым приобщая молодежь и к чтению, и к театральному искусству. Открытые площадки для таких спектаклей наиболее оптимальны, считает Президент. Остановился Глава государства и на теме пополнения библиотек республики. Как отмечала Мария Кырмыз, книжный фонд составляет на сегодняшний день 2,7 миллиона экземпляров, но он с каждым годом устаревает. Президент поручил сформировать всеобъемлющий запрос на пополнение фонда публичных, подчеркнув, что значительный объем новинок можно и нужно печатать внутри республики. Что касается покупных изданий, то Вадим Красносельский видит целесообразным приобретать книги на языках народностей, проживающих на территории Приднестровья – точечно, исходя из запросов местных жителей. Заявка должна быть четкой, с указанием количества, стоимости и места приобретения, нацелил Президент.
Еще одна тема, которую поднял Вадим Красносельский, – активизация использования учреждениями культуры и искусства интернет-ресурсов. «Необходимо идти в ногу со временем. Чтобы популяризировать культуру, приобщать молодежь к истории и разным видам искусства, надо использовать понятные, комфортные и доступные молодым людям инструменты, площадки, источники информации», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Отдельным вопросом повестки стал будущий Государственный историко-краеведческий музей, который планируется разместить в центре столицы. Участники рабочего совещания обсудили общую концепцию, остановились на отдельных пунктах проекта, говорили о недостающих пока составляющих общего плана. После обмена мнениями, предложениями, идеями, было приято решение продолжить обсуждение проекта в ходе выездного совещания. Вадим Красносельский подчеркнул, что в целом в работу по созданию республиканского музея должны включиться не только тираспольская администрация и профильные службы, но и главы совместно с представителями музейной сети всех городов и районов Приднестровья. «Речь идет о государственной музее, в котором будет отражена история всего Приднестровья. От того, как в общей экспозиции будет представлен каждый уголок республики, будет зависеть и интерес к тому или иному району, городу, селу. Заинтересовавшись музейными экспонатами, посетитель захочет продолжить знакомство с той точкой на карте Приднестровья, которая привлекла его в музее. Мы говорим не только о большом музейном объединении в центре столицы разнообразных по сути и исполнению объектов, но и о развитии туристического направления, а также инфраструктурном преображении города. Это комплексная многогранная работа, интересный проект, который нам с вами предстоит реализовать в течение трех лет. В нынешнем году проектируем, в 2022-м строим, в 2023-м – наполняем», – нацелил Вадим Красносельский.