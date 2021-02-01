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В Молдове снова подорожало топливо

В Молдове снова подорожало топливо

Одна из крупнейших сетей АЗС объявила новые цены.

Литр бензина А95 в среду стоил 18 леев 13 банов, в четверг - на 15 банов дороже. Цена на дизельное топливо выросла до 16 леев, а наибольшие изменения коснулись сжиженного газа. Здесь рост составил 31 бан. Эта сеть АЗС повышает цены на топливо в третий раз за две недели. Комментарий администрации получить не удалось - на телефонный звонок никто не ответил, передает publika.md

12 февраля на автозаправках литр бензина стоил 17 леев 73 бана. Следующее повышение цен произошло 24 февраля - до 18 леев и 13 банов. Сегодня бензин продается по 18 леев и 28 банов. Дизельное топливо в этой компании подорожало с 14 леев 89 банов до 15 леев 59 банов. Сжиженный газ сейчас можно купить почти за 11 леев. 12 февраля цена была 10 лей и 12 банов.

За последние два месяца топливо дорожало несколько раз. В ходе парламентских слушаний представители операторов рынка нефтепродуктов заявили, что изменения цен связаны с котировками на международных биржах, колебаниями курса доллара и повышением акцизов на топливо до девяти процентов. С другой стороны, Совет по конкуренции подозревает участников рынка в сговоре и проводит проверку.

Независимый депутат Александр Олейник зарегистрировал в парламенте законопроект, согласно которому Национальное агентство по регулированию в области энергетики будет регулировать цены на топливо один раз в месяц. Документ пока не выставляли на голосование.

Также сегодня, недовольные повышением цен на топливо водители устроили флешмоб у администрации президента РМ. Участники акции приклеили на стекла автомобилей листки с требованиями остановить рост цен на горючее и несколько раз объехали здание.

В ходе парламентских слушаний представители операторов рынка нефтепродуктов заявили, что изменения цен связаны с котировками на международных биржах, колебаниями курса доллара и повышением акцизов на топливо до девяти процентов. С другой стороны Совет по конкуренции подозревает участников рынка в сговоре и проводит проверку.
publika.md
  • Сегодня, 20:21
  • DTV
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