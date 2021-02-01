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Записать ребёнка в детсад можно через Портал госуслуг

Записать ребёнка в детсад можно через Портал госуслуг

Записать ребёнка в дошкольное заведение теперь можно не выходя из дома. Помощь родителям в этом вопросе оказывает информационная система «Портал государственных услуг», которая действует в Приднестровье с июня 2018 года.

Чтобы дистанционно подать документы, следует зайти на официальный сайт Портала госуслуг и зарегистрироваться в «личном кабинете». Затем перейти в раздел «Главная» и ознакомиться с перечнем ведомств и предоставляемыми услугами, информирует novostipmr.com.

Опция «Приём в организации дошкольного образования» находится в разделе «Министерство просвещения ПМР».

Ознакомившись с опубликованной информацией (оплата, сроки получения, необходимые документы), следует нажать «Заказать услугу». Отметим, что данная услуга оказывается бесплатно.

Для заполнения бланка (шаблона заявления) понадобятся паспортные данные родителей или официальных представителей, а также скан или фото паспорта матери, отца и свидетельства о рождении поступающего в дошкольное учреждение в формате PDF.

Далее нужно согласиться на обработку данных, подтвердить ознакомление с ответственностью за подделку документов.

Через некоторое время (не более одного рабочего дня) во вкладке «уведомления» будет отображено наличие новых изменений в заказанных услугах.

В «личном кабинете» на Портале госуслуг можно отследить процесс обработки заявления – от подачи до получения результата.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:23
  • DTV
  • Просмотров: 42
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