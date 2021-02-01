Экологическую проблему на реке Ялпуг в Комрате, которая стала очень маленькой и грязной из-за слива в нее различного рода отходов, сточных вод из канализации, нужно срочно решать путем строительства современной очистной станции в столице Гагаузской автономии, но до этого важно найти и временное решение этой проблемы.
Такое мнение для портала Noi.md высказали президент НПО Soluţia Verde Анатолий Залевский и председатель Экологического фонда Ecodava Игорь Сырбу.
Анатолий Залевский отметил, что на сегодняшний день река Ялпуг в Комрате находится в плачевном состоянии: в реке мало воды, и в ней нет былого богатого биоразнообразия, поскольку в реку сливаются различного рода отходы.
Комрате уже много десятилетий эта река на себе несет всю деятельность города. В нее попадает огромное количество сточных вод с различных домохозяйств, от разных экономических агентов. Сточные воды попадают из-за того, что в городе отсутствуют очистные сооружения, которые могли бы снизить нагрузку на реку, тем самым оздоровив экосистему реки", - подчеркнул президент НПО Soluţia Verde.
Он добавил, что направлял большое количество писем различным государственным органам, в частности, профильному министерству, Национальному центру общественного здоровья по Молдове и аналогичному региональному центру в Комрате, парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию, но в итоге от них были получены только отписки, и вопрос до сих пор так и не был решен.
Анатолий Залевский отметил, что есть конкретный проект по строительству очистных сооружений, чтобы город не загрязнял реку Ялпуг, но до настоящего времени вопрос его внедрения так и не был решен.
"Я очень надеюсь и верю, что с помощью консолидации усилий на месте и в центре этот вопрос будет решен. Необходимо, в первую очередь, решить вопрос со строительством очистных сооружений в Комрате, с системой водоснабжения, потому что только 30% подключено к канализации в городе. Очень важно оздоровить реку Ялпуг, чтобы она хотя бы приблизилась к своему прежнему состоянию", - подчеркнул президент НПО Soluţia Verde.
Председатель Экологического фонда Ecodava Игорь Сырбу в свою очередь указал на то, что экологическая проблема на реке Ялпуг в Комрате вызвана загрязнением ее сточными водами из канализации Комрата.
"Проблема эта многолетняя и острая. Здесь очаг разных заболеваний и большое количество мусора, поскольку власти давно не могут найти решение имеющихся проблем. Десятки лет сточные воды попадают в реку, поскольку в городе нет современной очистной станции. Эта проблема актуальна не только для Комрата, но и для многих других крупных городов", - сказал Игорь Сырбу.
По его словам, власти этих населенных пунктов прежде всего должны сделать акцент на эту проблему, поскольку ее решение очень важно не только для Комрата, но и для близлежащих населенных пунктов, которые используют воду из этой реки.
"Есть рыбаки, которые продолжают рыбачить здесь, стада пьют воду, есть множество хозяйств и экономических агентов, которые сливают сюда свои сточные воды и остаются безнаказанными. Власти говорят, что для решения проблем с канализацией нужно 40 млн леев. Проблеме десятки лет, но она не решается. Мы надеемся, что в Комрате найдут хотя бы временное решение проблемы до тех пор, пока не построят современную очистную станцию, способную справиться с нечистотами из Комрата и близлежащих сел", - отметил председатель Экологического фонда Ecodava.