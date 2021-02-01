Moderna по возможности выпустит миллиард доз вакцины в 2021 году, Pfizer рассчитывает произвести два миллиарда доз.
Компания Moderna в 2021 году планирует получить $18,4 миллиарда выручки от продажи вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Reuters в четверг, 25 февраля.
Moderna собирается выпустить 700 миллионов доз вакцины за год, а по возможности - до миллиарда доз, пишет korrespondent.net.
В свою очередь компания Pfizer оценивает свою потенциальную выручку в $15 миллиардов, планируя в 2021 году произвести 2 миллиарда доз вакцин.
Напомним, что ранее появились новые данные об эффективности вакцины Pfizer. Препарат имеет достаточно высокую эффективность даже после первой из двух рекомендованных прививок.
Также сообщалось, что Moderna разработала вакцину против африканского штамма COVID. Компания передала на апробацию улучшенную версию вакцины, которая, как ожидается, будет защищать и от южноафриканской мутации коронавируса. korrespondent.net