О положении дел в сфере охраны природы и экологии в минувшем году говорили в ходе итоговой коллегии профильного ведомства. Отчет о работе Вице-премьеру Станиславу Касапу представил начальник Госслужбы экологического контроля Василий Сотников.
Одним из важнейших событий в 2020 году для Службы стало расширение полномочий в сфере осуществления государственного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой единого Государственного лесного фонда республики, флоры и фауны на его территории. Это потребовало введения в структуру организации новых управлений, которые обеспечивают реализацию нового функционала. Однако это не повлекло за собой увеличения бюджетных расходов, поскольку изменения в штатную численность были внесены за счет оптимизации подведомственных учреждений, передает пресс-служба Правительства.
По итогам года инспекторами Госслужбы экологического контроля составлено порядка 420 протоколов по делам об административных правонарушениях. В доход бюджета взыскано более 280 тыс. рублей. Львиная доля этих протоколов связана с нарушениями правил пользования объектами животного мира. Как отмечалось в ходе коллегии, незаконный лов рыбы – основное правонарушение.
Глава ведомства уточнил, что минимальный штраф за незначительные правонарушения в этой сфере составляет 20 РУ МЗП, грубое нарушение от 100 до 400 РУ МЗП. При этом приднестровское законодательство гораздо строже относится к браконьерам, чем в сопредельных странах.
Между тем, Станислав Касап рекомендовал усилить работу в направлении контрольно-надзорных мероприятий, увеличивая охват проверок.
Продолжили тему реки Днестр в контексте ее экологического состояния. НИИ экологии и природных ресурсов ведет наблюдения за состоянием главной водной артерии. В целом состав воды не вызывает серьезных опасений. Однако отмечается тот факт, что активно русло загрязняется впадающей в Днестр рекой Бык. Данный вопрос поднимался приднестровской стороной на заседании профильной комиссии Миссии ОБСЕ, но ответы на него не получены.
Ситуацию на данный момент спасает сама природа. Уже к Тирасполю поток воды самостоятельно очищается, что позволяет спокойно существовать водным ценозам и не оказывает негативное влияние на здоровье жителей Приднестровья.
Отдельно остановились и на состоянии атмосферного воздуха. По словам заместителя начальника Госслужбы экологического контроля Михаила Малышева, общие показатели состояния атмосферного воздуха в городах и районах находится в пределах нормы.
Превышение по фенолам отмечается только в Тирасполе. Связано это с деятельностью одного из столичных предприятий. На данный момент разрабатываются рекомендации по уменьшению выброса опасного вещества в атмосферу.
«По остальным элементам, по которым производятся замеры, превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», - подчеркнул Михаил Малышев.
В своем выступлении Вице-премьер обратил внимание участников онлайн-конференции на то, что вопросы экологии Днестра и воздуха, которым мы дышим, интересуют подавляющее большинство приднестровцев. Он напомнил, что до 2016 года состояние атмосферного воздуха и гидроресурсов отражалось в статистической отчетности и позволяло широкой общественности мониторить ситуацию. По предложению Станислава Касапа такая практика будет возобновлена.
Начиная с 2017 года эту информацию структурируют и подготовят к печати. Исходя из всех этих сведений при необходимости будут подготовлены меры по стабилизации ситуации.
В частности, одной из мер снижения концентрации вредных веществ в атмосфере, является запрет на ввоз на территорию республики автомобилей старше определенного года выпуска. В этом контексте возможно и ужесточение контроля за деятельностью станций технического обслуживания. Кроме того, Станислав Касап поручил обратить внимание на работу автомоек самообслуживания.
Также Вице-премьер выразил мнение, что Госслужба экологии также имеет право проводить контрольные мероприятия по определению уровня загрязнений отдельными транспортными средствами.
Уделили внимание и вопросам научной деятельности. Здесь основным полигоном для работы отечественных ученых выступает Государственный заповедник «Ягорлык». Научно-исследовательская деятельность является одной из основных задач заповедника, которая ведется по семи основным направлениям: ботанические, гидробиологические, энтомологические, ихтиологические, герпетологические, орнитологические и териологические исследования.
Также Станислав Касап отметил необходимость расширения Общественного совета. Его ряды должны пополнить представители активной общественности, которая пропагандирует бережное отношение к природе и экологическую культуру. Внедрение общественного экологического контроля – актуальный вопрос для Приднестровья. Соответствующий законопроект направлен Правительством в Верховный Совет для рассмотрения и принятия. Отмечалась и необходимость активизации работы с парламентариями по продвижению экологических инициатив.
В завершении коллегии Вице-премьер позитивно оценил результаты работы Госслужбы: «Ведомство молодое, по-прежнему нарабатывается и опыт, и практика работы, совершенствуется материально-техническая база, структура. Считаю, что результаты для службы неплохие, но по тем направлениям, которые я обозначил, необходимо двигаться вперед и дальше совершенствовать работу Государственной службы экологического контроля».
При этом Станислав Касап подчеркнул, что перспектива улучшения состояния окружающей среды и ее стабилизации в дальнейшем есть, и запрос на это существует как от государства, так и от граждан. gov-pmr.org