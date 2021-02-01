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Додон: Президентура препятствует регистрации в Молдове вакцины “Спутник V”
Некоторые советники президента РМ оказывают давление на государственные учреждения с тем, чтобы они не регистрировали в Молдове российскую вакцину от коронавируса.
Об этом заявил Игорь Додон, передает aif.md
– Не играйте с этим. Это здоровье людей. РФ давно подала документы, а вы осуществляете давление для того, чтобы вакцина не была зарегистрирована, – сказал лидер ПСРМ.
Он выступил за регистрацию в Молдове всех возможных прививок, чтобы у граждан РМ был выбор.
aif.md
- Сегодня, 11:41
- DTV
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