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Додон: Президентура препятствует регистрации в Молдове вакцины “Спутник V”

Додон: Президентура препятствует регистрации в Молдове вакцины “Спутник V”

Некоторые советники президента РМ оказывают давление на государственные учреждения с тем, чтобы они не регистрировали в Молдове российскую вакцину от коронавируса.

Об этом заявил Игорь Додон, передает aif.md

– Не играйте с этим. Это здоровье людей. РФ давно подала документы, а вы осуществляете давление для того, чтобы вакцина не была зарегистрирована, – сказал лидер ПСРМ.

Он выступил за регистрацию в Молдове всех возможных прививок, чтобы у граждан РМ был выбор.



aif.md
  • Сегодня, 11:41
  • DTV
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