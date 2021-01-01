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Представлен новый Регламент госучёта Архивного фонда ПМР

Представлен новый Регламент госучёта Архивного фонда ПМР

В рамках реализации поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики и Стратегии развития ПМР в 2020 году была проведена работа по переходу на систему государственного учета Архивного фонда ПМР по опыту Российской Федерации.

Государственной службой управления документацией и архивами был разработан и введен в действие с 01.01.2021 «Регламент государственного учёта Архивного фонда Приднестровской Молдавской Республики» в новой редакции взамен устаревшего регламента 2001 года, который был разработан на основе Регламента государственного учета Архивного Фонда Российской Федерации 1997 года, сообщается на сайте ведомства.

Регламент устанавливает порядок государственного учета документов государственной и негосударственной части Архивного фонда ПМР с целью обеспечения государственного контроля за их сохранностью. Государственному учету подлежат документы Архивного фонда ПМР, независимо от времени создания, места их хранения, вида носителя, техники и способа закрепления информации.

Государственный учет архивных документов является важнейшим фактором их сохранности. От состояния организации учета документов зависит их сохранность, а также эффективность организации контроля за сохранностью архивных документов. Значение учета в архивном деле в настоящее время усилилось в связи с внедрением новых информационных технологий.

В связи с переходом органов государственной власти и управления на электронный документооборот в Регламенте предусмотрен учет электронных документов, находящихся на государственном и ведомственном хранении. В отношении особо ценных и уникальных документов в Регламенте устанавливается особый режим учета.

Перспективы развития государственного учета документов Архивного фонда ПМР тесно связаны с применением в этой сфере информационных технологий. Создание системы автоматизированной поддержки централизованного государственного учета планируется реализовать в полном объеме в 2021 году путем внедрения в деятельность архивов общероссийского программного комплекса «Архивный фонд», который потребует соответствующего финансового обеспечения.

Ознакомиться с документом можно на официальном сайте ГСУДА ПМР, по ссылке: gsuda.gospmr.org

gsuda.gospmr.org
  • Сегодня, 11:46
  • DTV
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