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Оценить привлекательность приднестровского туризма может каждый

Оценить привлекательность приднестровского туризма может каждый

Агентство по туризму ПМР предлагает всем желающим дать оценку привлекательности туризма в Приднестровье. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке docs.google.com.

«Ваши ответы очень важны для развития, продвижения и поддержки туризма республики. Опрос будет способствовать разнообразию туристского продукта и предоставлению более качественных услуг», - говорят в агентстве.

На заполнение анонимной анкеты потребуется всего несколько минут. Вопросы касаются регулярности и продолжительности совершаемых турпоездок по Приднестровью, предпочитаемых видов путешествий, транспорта, мест ночлега и питания, пишет novostipmr.com.

Отметим, что Агентство по туризму было создано в конце 2019 года в рамках реализации государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике на 2019-2026 годы». Его главная цель – помочь жителям Приднестровья и гостям республики узнать о богатстве исторических объектов, культуре и традициях нашего края.

Для удобства туристов запущен электронный ресурс pridnestrovie-tourism.com, где можно найти интересные маршруты по Приднестровью, выбрать себе гида и узнать интересные факты о республике.

novostipmr.com
  • Сегодня, 11:56
  • DTV
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