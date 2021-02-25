В немецком городе Гёттинген температура воздуха повысилась на почти 42 градуса по Цельсию за неделю. Об этом свидетельствуют данные Немецкой метеорологической службы, передает lenta.ru ссылаясь на РИА Новости.
Рекордный температурный скачок отмечен в период с 14 по 21 февраля. В начале недели в городе была зафиксирована температура 23,8 градуса ниже нуля, а уже в конце — 18,1 градуса выше нуля. Таким образом, температура воздуха за неделю повысилась на 41,9 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 1880 года в Йене, когда за семь дней потеплело с минус 5,1 до плюс 36 градусов.
Отмечается, что температурный рекорд установлен на фоне двух аномалий. В середине месяца непривычное движение полярного вихря стало причиной холодов и сильных снегопадов. После этого на территорию Германии пришел теплый субтропический воздух, который «подгоняет» область низкого давления над Атлантическим океаном, объяснили климатологи.
Высокая температура фиксируется в последние несколько дней по всей Германии. Так, в Гамбурге потеплело до плюс 21 градуса, что стало рекордом максимальной температуры для зимы. В Берлине воздух согрелся до плюс 12 градусов, а в Ганновере — до плюс 14. lenta.ru