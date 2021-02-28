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Лавров напомнил Совету Европы о дискриминации русскоязычных на Украине

Лавров напомнил Совету Европы о дискриминации русскоязычных на Украине

Глава МИД Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России.

В нем он раскритиковал организацию за то, что она не реагирует на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Это, как считает дипломат, расшатывает ее авторитет, передает ria.ru.

"Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", — говорится в послании, опубликованном на сайте МИД.

Ранее Лавров указывал, что украинские власти выдавливают языки нацменьшинств из общественной и образовательной сфер. В частности, он говорил о законе об образовании и государственном языке.

ria.ru
  • Вчера, 17:34
  • DTV
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