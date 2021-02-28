Глава МИД Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России.
В нем он раскритиковал организацию за то, что она не реагирует на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Это, как считает дипломат, расшатывает ее авторитет, передает ria.ru.
"Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов", — говорится в послании, опубликованном на сайте МИД.
Ранее Лавров указывал, что украинские власти выдавливают языки нацменьшинств из общественной и образовательной сфер. В частности, он говорил о законе об образовании и государственном языке.