Награды получили 27 приднестровцев – специалистов и руководителей, внёсших значительный вклад в развитие Приднестровья за минувший год.
По инициативе Президента ПМР, в связи с возросшей в этом году нагрузкой на специалистов врачебной сферы в номинации «Медицинский работник года» представлены лауреаты из всех городов и районов республики.
Лауреаты конкурса работают в инфекционных госпиталях республики
Каждый из них представляет один из городов или районов республики. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса и возросшей нагрузкой на специалистов врачебной сферы.
С 1982-го по 1987 год медик работала в Тирасполе врачом в городской детской больнице, затем врачом-инфекционистом в горбольнице, главным врачом столичного Дома ребёнка.
С начала пандемии коронавируса на базе инфекционного отделения РКБ был открыт первый специализированный инфекционный госпиталь 1 уровня (провизорный), который по настоящее время возглавляет Мелания Теишану.
Медик принимала участие в организации первых инфекционных госпиталей в Тирасполе и Слободзее. Участвовала в разработке клинических рекомендаций и других документов по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Награждена грамотой Президента ПМР, орденом «Трудовая Слава», медалью «За спасение жизни». Является Заслуженным врачом Приднестровья.
Бендеры
Человеком года в номинации «Медицинский работник года» признали заведующую инфекционным отделением № 2 второго уровня временного госпиталя для лечения больных коронавирусом ГУ «Бендерская центральная городская больница» Марину Киларь.
В системе здравоохранения работает с 2009 года: начинала в должности врача-пульмонолога в Бендерской центральной больнице, в 2019 году её назначили заведующей пульмонологическим отделением.
В период пандемии работала с COVID-пациентами, осуществляла консультации и курирование тяжёлых больных с вирусно-бактериальными пневмониями. Разрабатывала клинические рекомендации по лечению и обследованию пациентов с коронавирусом.
Марина Киларь является Отличником здравоохранения ПМР.
Слободзея
Награду вручили главному врачу ГУ «Слободзейская центральная районная больница» (с 2020 года специализированный госпиталь для лечения больных коронавирусом) Алёне Лапиной.
Звание «Человек года» медик получила за высокие организаторские способности, преданность профессии, самоотверженность в борьбе с коронавирусом и активное участие в общественной жизни больницы.
Алёна Лапина отмечена грамотой Президента ПМР. Является Отличником здравоохранения ПМР. Григориополь
Звания «Человек года» удостоена палатная медсестра инфекционного отделения ГУ «Григориопольская центральная районная больница» Елена Богдан.
Была в числе первых медицинских сестёр, изъявивших желание перейти работать в инфекционный госпиталь.
В «красной зоне» ей пришлось столкнуться с паническими настроениями пациентов. Справиться с этим ей помогли профессиональная компетентность, высокая работоспособность и трудолюбие.
В минувшем году Елену Богдан наградили медалью «За спасение жизни».
Дубоссары
Награду вручили и. о. заведующей инфекционным отделением ГУ «Дубоссарская центральная районная больница» Анастасии Зайченко.
Проявляет себя как грамотный и ответственный руководитель. В ургентных ситуациях сохраняет хладнокровие и способность к быстрому реагированию и принятию верных решений.
В отделении, возглавляемом Зайченко, от коронавируса вылечили 67 человек. На лечение в пульмонологическое отделение было направлено 60 пациентов. В другие отделения – 479 человек.
Награждена медалью «За спасение жизни».
Рыбница
Звания «Человек года» удостоена заместитель главного врача по медицинской части, врач-анестезиолог-реаниматолог ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» Ангелина Молдовская. На протяжении 20 лет работает врачом-анестезиологом-реаниматологом.
Была задействована в создании специализированного госпиталя для лечения больных COVID-19, который функционирует на базе ГУ «Рыбницкая ЦРБ».
Большое внимание уделяет кадровому обеспечению госпиталя, организации лечебного процесса и оказанию квалифицированной помощи больным с коронавирусной инфекцией.
За профессионализм, трудолюбие и отзывчивость Ангелине Молдовской присвоены звания «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный врач ПМР». Также награждена грамотой Президента и медалью «За спасение жизни».
Каменка
Награду в номинации «Медицинский работник года» получила заместитель главного врача по детству и родовспоможению, врач инфекционист Каменской центральной районной больницы Татьяна Беспалова.
Свою трудовую деятельность в Каменской ЦРБ медик начала в 1990 году в должности участкового врача-педиатра Хрустовской сельской врачебной амбулатории. В 2011 году назначена на должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению, по совместительству врач-инфекционист.
Является членом рабочей группы при Министерстве здравоохранения по разработке клинических протоколов по лечению вирусных гепатитов В, С, D и ВИЧ-инфекций.
В 2020 году способствовала внедрению в практику алгоритма диагностики и лечения пациентов с новой формой коронавирусной инфекции. Организовала работу инфекционного госпиталя I уровня на базе инфекционного отделения Каменской центральной больницы.
Татьяна Беспалова является Отличником здравоохранения, в 2011 году ей присвоено почётное звание «Заслуженный врач ПМР». В 2018 году награждена медалью «За трудовую доблесть».
Геннадий Асауляк – победитель в номинации «Честь и доблесть»
Заслуженную награду в номинации «Честь и доблесть» получил начальник штаба подразделения воинской части Министерства обороны ПМР Геннадий Асауляк.
Военную службу в Вооружённых силах Приднестровья Геннадий Асауляк проходит более 10 лет. За это время зарекомендовал себя как добросовестный, грамотный, исполнительный и трудолюбивый офицер.
Непрерывно осуществляет контроль за состоянием, эксплуатацией и сбережением вооружения и техники воинских частей. Умело руководит производственным процессом её ремонта и восстановления.
В 2020 году провёл значительный объём работ по подготовке военной техники и вооружения к участию в Военном параде, посвященном 30-летию ПМР.
Геннадий Асауляк отмечен благодарственным письмом Президента ПМР, медалями «За безупречную службу» III степени и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Александр Шпилевой победил в номинации «Закон и долг»
На церемонии «Человек года – 2020» премия в номинации «Закон и долг» присуждена полковнику юстиции, руководителю Управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета ПМР Александру Шпилевому.
На протяжении 16 лет проходил службу в органах Прокуратуры ПМР. Боролся с организованной преступностью в республике, способствовал её искоренению. В 2012 году поступил на службу в Следственный комитет ПМР.
Полковник Александр Шпилевой принял к производству и расследовал более 200 уголовных дел. Половина из них характеризовалась особой сложностью.
В 2020 году в группе с другими следователями окончил расследование уголовного дела по обвинению члена организованной вооружённой группы Олега Карабанова в умышленных убийствах сотрудников правоохранительных органов и других граждан. Обвинительное заключение было направлено в Верховный суд ПМР.
Имеет государственные награды: медали «За безупречную службу» I, II и III степени, «За отличие в труде». Является Заслуженным юристом ПМР.
Игорь Глаголевский – победитель в номинации «Закон и порядок»
В номинации «Закон и порядок» государственного конкурса «Человек года – 2020» победил майор милиции, начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Отдела уголовного розыска УВД города Бендеры Игорь Глаголевский.
За 11 месяцев 2020 года правоохранитель раскрыл 25 преступлений, 20 из них оперативным путём. Задержал одного уголовного преступника, находившегося в официальном розыске. На счету у майора милиции Игоря Глаголевского раскрытие пяти особо тяжких и пяти тяжких преступлений.
Летом прошлого года сумел выявить и задержать преступника, который через интернет-магазин осуществлял продажу наркотических средств, в том числе и подросткам.
Оперативник участвовал в ряде спецопераций, проводимых Министерством внутренних дел ПМР. Лично обезвреживал преступников.
Игорь Глаголевский удостоен государственных наград, среди которых медаль «За отличную службу по охране общественного порядка», нагрудный знак «95 лет Уголовному розыску», медали «За боевые заслуги» и «За безупречную службу» II и III степени и многие другие.
«Мастером своего дела» признали станочника Приднестровской железной дороги Евгения Райляна
В номинации «Мастер своего дела» Государственного художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2020» победил станочник широкого профиля 5 разряда локомотивного депо Южного отделения ГУКП «Приднестровская железная дорога» Евгений Райлян.
На предприятии Евгений Райлян трудится более 35 лет. В течение 2020 года выполнил ряд уникальных сложнейших операций по восстановлению узлов и агрегатов тепловозов, по обточке бандажей колесных пар, обеспечив значительную экономию средств ПЖД.
Евгений Райлян награждён медалями «20 лет Приднестровской Молдавской Республике», «20 лет отражения вооруженной агрессии защитниками независимости ПМР», «За Отвагу», нагрудным знаком «Крест Гвардейской славы» и др.
Победителем в номинации «Трудовая доблесть» стал Александр Кривой
Заслуженную награду в номинации «Трудовая доблесть» получил мастер участка трансформаторных подстанций № 1 Тираспольских РЭС ГУП «Единые распределительные электросети» Александр Кривой.
Порядка 10 лет специалист принимает участие в решении производственных задач по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей.
В 2017 и 2018 годах работал при ликвидации аварий и последствий обледенения. В минувшем году участвовал в реконструкции распределительных пунктов и трансформаторных подстанций Тирасполя. Под непосредственным руководством Александра Кривого проведена реконструкция сетей электроснабжения центральной котельной столицы.
Также принимал участие в организации и проведении работ по монтажу новых трансформаторных подстанций в Екатерининском парке и ряда подстанций для надёжного электроснабжения потребителей.
Занимается разработкой новых схем электроснабжения и реконструкцией сетей в многолетней перспективе.
Награждён благодарственным письмом и грамотой Президента ПМР.
Лучшим работником сферы автотранспорта признали Игоря Евстратия
«Лучшим работником автомобильного транспорта» в рамках конкурса «Человек года – 2020» признали водителя маршрутного автобуса ООО «Панчо» г. Каменка Игоря Евстратия.
В данной организации специалист работает с 2013 года. За этот период зарекомендовал себя с положительной стороны.
Игорь Евстратий своевременно выявляет неисправности на закреплённом за ним транспорте и принимает меры по их устранению. Применяет эффективные способы увеличения межремонтных пробегов автомобиля.
Пользуется заслуженным авторитетом среди коллектива. Накопленным опытом делится с молодыми водителями.
В 2020 году отмечен грамотой Президента ПМР.
Человеком года в области ветеринарии стала Ольга Кунчева
Лауреатом в области ветеринарии XXIV республиканского художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2020» стала ведущий специалист, эпизоотолог ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» Дубоссарского района и города Дубоссары Ольга Кунчева.
В 2020 году в двух крестьянско-фермерских хозяйствах сёл Койково и Гармацкого было выявлено бешенство крупного рогатого скота. Благодаря высокому профессионализму и слаженным совместным действиям Ольги Кунчевой и вверенного ей коллектива особо опасное заболевание было локализовано.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Ольга Кунчева награждена государственными наградами.
«Человек своей земли». В этой номинации победил Иван Ботя
Победителем в номинации «Человек своей земли» стал Иван Ботя, который возглавляет ГУП «Республиканские оросительные системы» Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
В мелиоративной отрасли Иван Ботя работает 38 лет. Прошёл путь от рядового специалиста до генерального директора.
Особенно ярко его талант руководителя проявился в период возрождения мелиорации (2017-2020 гг.) За короткий период путём слияния пяти разрозненных филиалов в единую мобильную и эффективно работающую структуру была осуществлена реорганизация оросительных систем республики.
При его участии были проведены мероприятия по оптимизации расходов на содержание вновь созданной организации. Площади с гарантированной подачей воды на цели орошения в 2020 году увеличились более чем вдвое и превысили 18 000 га.
В период засухи, начавшейся в марте прошлого года, Иван Ботя сумел грамотно организовать работу ГУП «Республиканские оросительные системы» и обеспечить необходимые условия, чтобы аграрии республики получили достойный урожай сельхозкультур.
За многолетний и добросовестный труд Иван Ботя награждён орденом «Трудовая Слава», грамотой Президента ПМР. Ему также присвоены звания «Заслуженный работник ПМР» и «Ветеран труда».
Ирина Владимирова победила в номинации «Общественный деятель»
Победную статуэтку, медаль и диплом конкурса «Человек года» в номинации «Общественный деятель» вручили руководителю волонтёрского движения «Мы рядом» в г. Дубоссары Ирине Владимировой.
После введения весной 2020 года в республике чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса во всех городах и районах республики было создано волонтёрское движение «Мы рядом!». В Дубоссарах его возглавила Ирина Владимирова.
Члены организации пришли на помощь пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Волонтёры ежедневно развозили продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, оплачивали коммунальные услуги, помогали пенсионерам с обращениями в различные инстанции.
В 2020 году Ирина Владимирова стала инициатором проведения интернет-акции «Бессмертный полк», которая вызвала большой отклик среди горожан. К акции присоединились более 1 300 дубоссарцев.
Отмечена орденом Почёта, грамотой Президента ПМР. Является Отличником народного образования ПМР.
Председатель правления колхоза «Путь Ленина» Михаил Пеньковский стал «Предпринимателем года»
«Предпринимателем года» стал председатель правления колхоза «Путь Ленина» села Хрустовая Каменского района, вице-президент общереспубликанского объединения работодателей «Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья» Михаил Пеньковский.
В 2019-2020 гг. специалисты колхоза, применяя новые технологии и осуществляя своевременные полевые работы, смогли получить хороший урожай пшеницы, подсолнечника, кукурузы, ячменя и рапса.
Колхоз полностью рассчитался по всем видам налогов и обеспечил себя средствами для проведения осенних и весенних полевых работ.
Хозяйство под руководством Михаила Пеньковского является многоотраслевым. Кроме растениеводства, успешно развивается свиноводство, овцеводство, пчеловодство. Вся продукция реализуется на рынках Каменского района.
Предприниматель отмечен медалями «За трудовую доблесть» и «15 лет ПМР», орденом «Трудовая Слава». Является Заслуженным работником ПМР.
Награду в номинации «Достижения в спорте» вручили Вячеславу Соколенко
Награду в номинации «Достижения в спорте» конкурса «Человек года» получил начальник Государственной службы по спорту ПМР, тренер-преподаватель отделения гребли на байдарках и каноэ МОУ ДО «Тираспольская СДЮШОР гребли и стрельбы» Вячеслав Соколенко.
«Заслуженный тренер МССР» и «Заслуженный деятель физической культуры и спорта ПМР» является председателем Республиканской общественной организации «Федерация по гребле на байдарках и каноэ Приднестровья», ведёт активную тренерскую работу. Его воспитанники стали призёрами престижных международных соревнований.
С 2016 года возглавляет Государственную службу по спорту. При его содействии было создано первое в Приднестровье ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва», восстановлен и введён в эксплуатацию бендерский плавательный бассейн «Дельфин», выделены и освоены денежные средства на капитальный ремонт ГОУ ДО «СДЮШОР настольного тенниса» г. Дубоссары.
Кроме того, выполнен госзаказ на приобретение снаряжения для занятий академической греблей в МОУ ДО «СДЮШОР гребли им. Н. А. Туфанюка» г. Бендеры.
Руководителю удалось наладить международные отношения по подготовке спортсменов Приднестровья на базе спортивных учреждений Республики Беларусь.
Вячеслав Соколенко награждён медалью «За трудовую доблесть», кавалер орденов Трудовой Славы, ордена Республики, «За заслуги» II степени и «За заслуги» I степени.
Мария Цуркан – победитель в номинации «Милосердие»
В самой доброй и человечной номинации «Милосердие» победила председатель ОО «Бендерское городское общество «Милосердие» Мария Цуркан. Данную организацию победительница конкурса «Человек года - 2020» возглавляет более 25 лет.
В первую волну коронавируса Мария Цуркан создала волонтёрский отряд для реализации акции «Оставайтесь дома». В него вошли 25 человек.
Волонтёры осуществили около 300 выходов к людям, нуждающимся в помощи. Одиноким и престарелым гражданам доставляли продукты питания, лекарственные препараты и товары первой необходимости.
Также были организованы благотворительные акции, в ходе которых 670 социально уязвимых семей получили продукты питания и гигиенические средства.
В качестве гуманитарной помощи средства гигиены и индивидуальной защиты направили в детский дом г. Бендеры, Бендерский психоневрологический интернат и местное УВД.
Деятельная помощь председателя Бендерского общества «Милосердие» отмечена многими наградами, в том числе орденом Почёта, медалями «За трудовую доблесть» и «За безупречную службу» III степени. Мария Цуркан является Заслуженным работником ПМР.
«Журналист года» - корреспондент Первого Приднестровского телеканала Арсений Дикусар
На церемонии «Человек года» премия в номинации «Журналист года» присуждена корреспонденту редакции развлекательных программ ГУ «Приднестровская государственная телерадиокомпания» Арсению Дикусару.
Он является автором и ведущим туристической программы «В путь!» - одного из самых успешных и популярных проектов Первого Приднестровского телеканала. Передача выходит с 2017 года. За это время съемочная группа объехала практически все населённые пункты Приднестровья.
Проект направлен на развитие туризма и повышение туристической привлекательности страны.
В период пандемии программа не переставала выходить в эфир, выпуски перешли в онлайн-формат, а осенью переориентировалась на промышленный туризм.
Помимо проекта «В путь!», Арсений Дикусар делает сюжеты для программ «Доброе утро, Приднестровье!», «КЭБ» и «КЭБ. Итоги».
За высокий профессионализм, творческий подход к работе объявлена благодарность Правительства ПМР и благодарность Госслужбы средств массовой информации республики.
«Меценат года»: победителем стал Юрий Нилов
«Меценатом года» XXIV художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2020» стал бывший генеральный директор ООО «Хайтек» Юрий Нилов. Эта награда присуждена приднестровцу посмертно.
Благодаря эффективному развитию ООО «Хайтек», открытию новых направлений деятельности появилась возможность организации дополнительных рабочих мест, что благотворно сказалось на социально-экономическом климате республики.
Юрий Евгеньевич также внёс значительный вклад в развитие и благоустройство Приднестровья. В течение 2019-2020 гг. при его содействии было установлено ограждение на мосту через реку Днестр, профинансирован проект обновления бывшего парка им. Кирова (ныне – Покровского).
Ещё одним из значимых проектов по оказанию безвозмездной финансовой помощи в 2020 году стало строительство и облагораживание Екатерининского парка в Тирасполе.
В период пандемии коронавируса Юрий Евгеньевич организовал деятельность компании по своевременной доставке бытовой техники и мебели для COVID-госпиталей. Предпринимателем также была оказана денежная помощь государству в закупке материалов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Нилов Юрий Евгеньевич ушёл из жизни 12 декабря 2020 года.
Замдиректора бендерской школы № 15 Наталья Гальцева стала «Педагогом года»
Лучшим педагогом года признана заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15» Наталья Гальцева. Ей вручили статуэтку победителя, медаль и диплом лауреата конкурса «Человек года – 2020».
В должности заместителя директора по УВР Наталья Гальцева работает на протяжении 12 лет. В 2019 году получила дополнительное образование по программе «Менеджмент в образовании». В этом же году стала победителем городского конкурса «Педагог года» в номинации «Руководитель».
В 2020 году в условиях пандемии коронавируса Наталья Гальцева курировала работу учителей на дистанционном обучении. Под её руководством школа перешла на российскую образовательную платформу «Я-класс».
Особое внимание педагог уделяет исследовательской работе. Совместно со школьниками участвует в приднестровских и международных проектах.
За время работы Натальи Гальцевой бендерская школа № 15 дважды становилась победителем международного конкурса «Лучшая школа за рубежом».
Является Отличником народного образования ПМР.
В номинации «Талант и признание» победил артист и режиссёр гостеатра Дмитрий Ахмадиев
Заслуженную награду в номинации «Талант и признание» получил актёр и главный режиссёр Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, Заслуженный артист ПМР Дмитрий Ахмадиев.
Весной прошлого года из-за пандемии коронавируса театру пришлось временно приостановить свою деятельность. Несмотря на сложные условия, Дмитрию Ахмадиеву удалось сохранить коллектив, наладив бесперебойную работу артистов в дистанционном режиме.
В течение прошлого года он также организовывал различные мастер-классы, в том числе с педагогами из-за рубежа. В частности, заключён договор о сотрудничестве с актёром, членом гильдии каскадеров России Семёном Вольпертом. На данный момент он работает с приднестровскими артистами в направлениях «Сценическое движение» и «Сценический бой».
В 2020 году со спектаклем «Дыроватый камень» Ахмадиев победил на Международном фестивале GalaPremiilorUnitem в номинации «Лучшая сценография».
Отметим, что актёр и главный режиссёр театра сыграл более 60 ролей, поставил 28 спектаклей.
«Молодым открытием года» стал командир взвода роты Почётного караула Олег Скорпан
Молодым открытием года XXIV художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2020» стал командир взвода роты Почётного караула Министерства обороны ПМР Олег Скорпан.
В ходе церемонии было отмечено, что Олег Скорпан разработал свыше двадцати особо сложных специальных строевых приёмов с оружием.
В 2020 году под его руководством была подготовлена новая программа плац-парада и в кратчайшие сроки обучен личный состав для участия в Военном параде, посвящённом 30-летию образования Приднестровской Молдавской Республики.
За время прохождения военной службы Олег Скорпан зарекомендовал себя как ответственный, трудолюбивый и дисциплинированный офицер.
Награждён государственными наградами.
В номинации «Молодое достижение года» победу одержала Анастасия Кудлюк
Заслуженную награду в номинации «Молодое достижение года» получила инспектор 1-й роты специального назначения СОБР «Днестр» МВД ПМР, старший тренер конно-спортивного клуба «Динамо-Триумф» Анастасия Кудлюк.
Более 11 лет победительница работает с лошадьми. В августе 2020 года инициировала создание на базе роты специализированной патрульно-постовой службы МВД ПМР конноспортивного клуба «Динамо-Триумф». Главная цель – развитие конного спорта в Приднестровье по направлениям: конкур, выездка и скачки.
Знания и умения Анастасии Кудлюк легли в основу подготовки наездниц к параду, посвящённому 30-летию образования Приднестровской Молдавской Республики.
Особое внимание Анастасия Кудлюк уделяет работе с детьми. Проводит благотворительные занятия с воспитанниками Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, а также кадетского корпуса МВД.
Инспектор по делам несовершеннолетних Елена Константинова – победитель в номинации «Доброволец года»
Победу в номинации «Доброволец года» одержала лейтенант милиции, инспектор по делам несовершеннолетних Слободзейского района Елена Константинова.
Имея медицинское образование, в марте 2020 года она одной из первых сотрудниц милиции откликнулась на призыв принять участие в акции «Врач-доброволец».
В должности медицинской палатной сестры работала в провизорном отделении № 2 Слободзейского инфекционного госпиталя, развернутого на базе ГУ «Слободзейская центральная районная больница».
«Я получаю удовольствие от того, что помогаю людям. Когда человеку становится легче, радуется душа, а его благодарность – лучшая награда», - призналась Елена Константинова.
За время службы в органах внутренних дел девушка неоднократно поощрялась руководством Слободзейского РОВД и МВД ПМР. Награждена медалью «За спасение жизни», нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».
Татьяна Зиновьева признана «Волонтёром года»
Победную статуэтку, медаль и диплом конкурса «Человек года - 2020» в номинации «Волонтёр года» вручили волонтёру штаба «Мы рядом!» Республиканской политической партии «Обновление» Татьяне Зиновьевой.
В ходе церемонии было отмечено, что в волонтёрском движении она состоит с 2020 года. В период пандемии Татьяна Зиновьева решила помогать людям.
Она безвозмездно развозила волонтёров, доставлявших на дом заказы нуждающимся в помощи гражданам. Помогала в раздаче продуктовых наборов, доставляла лекарственные препараты в село Ближний Хутор, а также Слободзею, Бендеры и Днестровск.
Участвовала в проектах в поддержку Бендерского приюта для бездомных животных, подготовке акции «Бессмертный полк» и других.
Награждена юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудным знаком «За заслуги перед обществом» III степени, а также почётной грамотой МВД.