Юрий Нилов признан победителем конкурса «Человек года-2020» посмертно. Его не стало в конце минувшего года, в течение которого Юрий Нилов спасал жизни соотечественников, приложив максимум усилий, чтобы остановить распространение коронавируса. Он не был врачом или сотрудником санитарно-эпидемиологической службы, но был в первых рядах борцов с COVID-19. За особый вклад в этом направлении возглавляемая им компании «Хайтек» летом 2020-го указом Президента награждена медалью «За спасение жизни». Личным признанием заслуг Юрия Нилова стала безоговорочная победа в конкурсе «Человек года». Диплом победителя вручил Глава государства – вдове героя Наталье Ниловой. Встреча состоялась на площадке Администрации Президента ПМР. Праздничную церемонию награждения всех лауреатов в нынешнем году решено не проводить из-за продолжающихся рисков, связанных с распространением коронавируса, передает пресс-служба Президента.
Приветствуя гостью, Вадим Красносельский назвал столь ранний уход из жизни Юрия Евгеньевича большой трагедией и невосполнимой утратой. Говоря о конкурсе лучших людей Приднестровья, Президент подчеркнул, что сомнений относительно кандидатуры победителя в номинации «Меценат года» не было ни у кого. При этом Вадим Красносельский отметил, что сложный 2020 год стал наиболее показательным, но активность, отзывчивость, неравнодушие были свойственны Юрию Нилову всегда. «Он помогал людям, участвовал в различных социальных проектах, на него всегда можно было положиться, найти поддержку в решении сложных вопросов, он готов был прийти на помощь любому человеку. У Юрия Евгеньевича было много замечательных проектов, и я, проезжая по республике, то там, то здесь, вижу плоды его труда. Это очень здорово. Человек ушел от нас, но дело его живет. Юрий Евгеньевич шел на помощь каждому, но, к сожалению, себя не уберег. Как-то так получилось, к сожалению. Его забрала болезнь – не COVID-19, с которой он помогал бороться, а другая, на мой взгляд, более страшная болезнь, при которой шансов на выздоровление очень мало, даже если бороться. Но, вы знаете, он живет в наших умах, в нашей памяти. Я всегда с теплом вспоминаю о Юрии Евгеньевиче – не только как о меценате, но и как о товарище, о друге, просто как о хорошем человеке», – отметил Вадим Красносельский. Слова человеческой и президентской благодарности он адресовал и Наталье Ниловой за то, что поддерживала супруга во всех его смелых начинаниях, в том числе в благотворительной деятельности.