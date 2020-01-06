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Экологи: В Молдове не осталось чистых рек

Экологи: В Молдове не осталось чистых рек

В Молдове нет чистых рек. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований, проведенных экологами. Самым загрязненным оказался Днестр.

Несколько населенных пунктов незаконно сбрасывают в реку необработанные сточные воды. В их числе и город Сороки, передает publika.md

Местные жители говорят, здесь практически всегда чувствуется неприятный запах.

Получить по этому поводу комментарий у администрации Сорок журналистам не удалось. В местную мэрию их не пустили, распоряжение отдала сама градоначальница Лилия Пилипецки.

В первые недели своего пребывания в должности мэр позаботилась, прежде всего, о своем комфорте. Вместо двух служебных автомобилей Dacia она купила Skoda, 2019 года, за 308 тысяч леев. А вот за решение экологической проблемы, так и не взялась.

"У нас не привыкли выделять государственные деньги, то есть наши, на экологические проекты", - говорит директор НПО "Centru Național de Mediu" Инна Кошеру.

Местный водоканал ежегодно платит штраф в размере девяти тысяч леев за загрязнение окружающей среды. Водой из Днестра снабжают и жителей Кишинева.

"В ЕС города не берут воду из рек, потому что там она считается менее соответствующей требованиям. Она подается из недр земли", - отмечает Инна Кошеру.

С каждым годом уровень загрязнения Днестра увеличивается, говорят специалисты. В 2019 показатели выросли до 32% по сравнению с 16% в 2018-ом. Между тем, охрана окружающей среды - один из пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС. Он предусматривает внедрение европейских стандартов.

"При таком подходе наша интеграция не произойдет. Чем раньше мы начнем реализовывать их, тем быстрее ускорим процесс", - говорят специалисты.

В настоящее время объем доступной питьевой воды на человека в Молдове составляет 500 кубометров, что на 1200 меньше европейской нормы.
publika.md
  • Сегодня, 06:41
  • DTV
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