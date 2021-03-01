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Запустил петардой в голову

Запустил петардой в голову

Около часа ночи 26 февраля в Дубоссарский РОВД обратился 30-летний горожанин. Мужчина сообщил: в него стреляли из неизвестного оружия и избили. Всё произошло около частного дома на ул. Корнеева.

Сотрудники милиции приступили к мероприятиям, направленным на установление местонахождения подозреваемого. После объявления мужчины в розыск, на следующее утро он сам пришёл в милицию и рассказал свою версию случившегося. Он приревновал своего ребёнка к «новому» папе. Несколько лет назад подозреваемый был в отношениях с женщиной. У них родился малыш. Пара распалась, и мать воспитывала сына одна. Сейчас женщина живёт с другим мужчиной. Между бывшим и нынешним ухажёрами произошёл конфликт. Сначала – по телефону: звучали взаимные оскорбления, затем – предложение встретиться, разобраться по-мужски, передает пресс-центр МВД ПМР.

Около десяти часов вечера 35-летний мужчина подошёл к дому бывшей возлюбленной. Оппонент встретил его с металлическим прутом в руках. Тогда старший из мужчин достал из кармана петарду и запустил её в голову соперника. Между ними завязалась драка. Завершилась потасовка, только когда потерпевший убежал в дом.

Врачи скорой обработали скальпированную рану на голове пострадавшего. Госпитализация ему не понадобилась.

Территориальным УСК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК ПМР. По факту угрозы убийством проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначен ряд экспертиз.
mvdpmr.org
  • Вчера, 19:06
  • DTV
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