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В Молдове самая высокая цена на бензин среди стран СНГ

В Молдове самая высокая цена на бензин среди стран СНГ

После недавнего повышения цен стоимость бензина в Молдове стала самой высокой среди стран СНГ. Более того, разница в цене с Румынией стала самой маленькой в истории.

Согласно сайту Autotraveler, который отслеживает цены на топливо в Европе, самый дешевый бензин на континенте в настоящее время продается в России, где литр стоит 54 евроцента. В Беларуси литр бензина с октановым числом 95 стоит 58 евроцентов, а в Азербайджане, Армении и Грузии - менее 65 евроцентов, пишет point.md ссылаясь на cotidianul.md

Литр бензина в Молдове оценивается на этом сайте в 85 евроцентов, в Украине - 80 евроцентов, а в Турции - 87 евроцентов.

При этом разница с ценой в Румынии составляет всего 13 евроцентов, что является самым низким показателем в истории в процентном отношении, учитывая, что в предыдущие годы разница составляла около 20%.

В Республике Молдова первое за последнее время значительное повышение цен произошло 11 декабря, когда цена литра бензина Standard 95 повысилась с 15,40 леев до 16,00 леев. С тех пор бензин дорожал еще 3 раза, достигнув на сегодняшний день 18,3 леев за литр.

В Молдове самая высокая цена на бензин среди стран СНГ
point.md
  • Вчера, 19:08
  • DTV
  • Просмотров: 42
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