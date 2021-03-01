После недавнего повышения цен стоимость бензина в Молдове стала самой высокой среди стран СНГ. Более того, разница в цене с Румынией стала самой маленькой в истории.
Согласно сайту Autotraveler, который отслеживает цены на топливо в Европе, самый дешевый бензин на континенте в настоящее время продается в России, где литр стоит 54 евроцента. В Беларуси литр бензина с октановым числом 95 стоит 58 евроцентов, а в Азербайджане, Армении и Грузии - менее 65 евроцентов, пишет point.md ссылаясь на cotidianul.md
Литр бензина в Молдове оценивается на этом сайте в 85 евроцентов, в Украине - 80 евроцентов, а в Турции - 87 евроцентов.
При этом разница с ценой в Румынии составляет всего 13 евроцентов, что является самым низким показателем в истории в процентном отношении, учитывая, что в предыдущие годы разница составляла около 20%.
В Республике Молдова первое за последнее время значительное повышение цен произошло 11 декабря, когда цена литра бензина Standard 95 повысилась с 15,40 леев до 16,00 леев. С тех пор бензин дорожал еще 3 раза, достигнув на сегодняшний день 18,3 леев за литр.