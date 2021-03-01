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Масштабные озеленительные работы продолжатся в Бендерах в этом году

Масштабные озеленительные работы продолжатся в Бендерах в этом году

В прошлом году в Бендерах посадили почти 7 тысяч кустарников роз. Причем выбраны были необычные сорта, которых раньше в городе не было.

«Это английская роза. Мы выбирали по цветам, бутонам, продолжительности цветения, постарались приобретать эксклюзивные сорта. Розы мы посадили по всему городу. Надеемся, что весь сезон – с июня по октябрь – наш город будет в цветах», - рассказала ландшафтный дизайнер Службы благоустройства и озеленения Людмила Кондукова.

Помимо роз, на клумбах появились и другие цветы: лаванда и хризантемы. Из деревьев улицы, парки и скверы украсили крымская сосна и голубая ель, софора и альбиция, липа и яблоня, ива и шелковица, туя и дуб, тис и граб – всего более 700 саженцев. Из новинок можно выделить китайский хвойный реликт – метасеквойю, передает novostipmr.com.

«Мы их высадили прошлой осенью в качестве эксперимента. Эти растения на зимний период сбрасывают хвою, а весной она отрастает. Летом это зеленые деревья, а осенью они приобретают красивые оттенки: желтые, оранжевые, красные. Это медленнорастущие деревья, могут достигать в высоту 15 метров», - пояснила главный специалист по озеленению УЖКХ г. Бендеры Наталья Орлова.

На улицы города вернутся и ивы.

«Мы почему-то забыли про них, а ива подходит нам. Теперь вернулись к ней – посадили русскую и извилистую. Это декоративно и дает глубокую тень», - пояснила Людмила Кондукова.

Ассортимент высаженных кустарников тоже интересный: барбарис, мискантус, метельник, бускус – всего более 1 000 кустов, а также более 1 500 многолетних растений.

«Подобного масштаба работ по озеленению в Бендерах давно не проводилось. В городе порядка 40% деревьев биологически отжившие, и они подлежат поэтапной планомерной замене», - отметил начальник городского УЖКХ Сергей Юрецкий.

Новые клумбы появились на улице Панина и на территории парка Невского. Был разбит розарий вокруг новой парковки у Бендерской крепости. Преображается сквер «10 лет УВД»: сейчас здесь в самом разгаре посадочные и ландшафтные работы.

В прошлом году также высаживали деревья во время проведения реконструкции защитных полос вдоль дорог по ул. Панина, по ул. Ечина – Б. Восстания, на участке ул. Коммунистической (от ул. Тираспольской). Новые насаждения появились в скверах и парках города.

Многое планируется сделать и в этом году. По словам начальника УЖКХ Сергея Юрецкого, на этой неделе начнутся работы по созданию лесопарка на улице Пионерской (между лагерем «Лира» и секторами Борисовского кладбища). Кроме того, запланирована полная реконструкция клумбы в парке Победы с. Гиска.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:15
  • DTV
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