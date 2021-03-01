Нинель Ревенко, координатор Национальной программы иммунизации и Коммуникационной группы по вакцинации против COVID-19 в РМ, заявила, что население Молдовы будет вакцинировано только прививками, одобренными одним из трех агентств.
Это Европейское агентство по лекарственным средствам, FDА (США) и ВОЗ. Ни одна из этих организаций не одобрила вакцину Sputnik V. Соответственно, российская вакцина не дойдет до населения Республики Молдова, пишет point.md ссылаясь на deschide.md
"В настоящее время в списке одобренных ВОЗ для чрезвычайных ситуаций три вакцины: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. По последней информации, вакцина Johnson & Johnson одобрена в США. Эти вакцины безопасны, эффективны, и наша позиция заключается в том, чтобы население получило эти вакцины.
Национальная программа вакцинации также утверждает только вакцины, прошедшие предварительную квалификацию ВОЗ. Есть страны, которые также одобряют вакцины, которые не были предварительно квалифицированы в списке одобренных ВОЗ для чрезвычайных ситуаций, включая вакцину Sputnik V. Эти вакцины должны быть одобрены либо Европейским агентством по лекарственным средствам, либо Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и ВОЗ", - заключила Ревенко во время пресс-конференции, посвященной началу кампании вакцинации в Республике Молдова.
В то же время участники конференции отметили, что вакцинация на данный момент является исключительной прерогативой государства, а частный сектор пока не имеет возможности проводить вакцинацию.
Отметим, что в пакете с вакцинами Pfizer / BioNTech и AstraZeneca Агентство по лекарственным средствам и медицинским устройствам объявило в пятницу, что оно также авторизировало вакцину Sputnik V, производимую в России, которая не прошла предварительную квалификацию ВОЗ и не авторизована в ЕС.
В коммюнике, выпущенном Агентством по лекарствам и медицинским приборам, говорится, что "26 февраля состоялось заседание Комиссии по лекарствам, на котором было принято решение условно разрешить вакцины, используемые для профилактики SARS-CoV-2 (COVID-19), с выдачей Свидетельства о регистрации сроком на 1 год.
Поэтому было принято решение условно разрешить вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Список использования для чрезвычайных ситуаций (EUL): Pfizer / BioNTech и AstraZeneca, а также вакцину Gam-COVID-Vac, для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 (Sputnik V)". Агентство заявляет, что решение было принято для того, чтобы инициировать процесс иммунизации населения против COVID-19.