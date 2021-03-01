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В Молдове началась вакцинация против коронавируса. Прямая трансляция

В Молдове началась вакцинация против коронавируса. Прямая трансляция

В Молдове, 2 марта, стартовала программа вакцинации против коронавируса. Первыми вакцинируют сотрудников Республиканской клинической больницы.
Отметим, по плану властей Молдовы, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. медработников и соцработников, сообщаетnewsmaker.md

На втором этапе, в течение следующих четырех месяцев, прививки получат люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные и работники тюрем. Это, по подсчетам минздрава, около 733 тыс. человек.

Третий этап, на котором будут вакцинировать все остальное население, продлится до тех пор, пока в республике не сформируется коллективный иммунитет.
  • Сегодня, 09:15
  • DTV
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