

Состоялась презентация второго издания Красной книги ПМР. Тираж второго издания Красной книги – 800 экземпляров.

В неё включено 129 видов растений и 227 видов животных.



В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов прошла презентация второго издания Красной книги Приднестровья,сообщает



Как отмечалось на презентации, это общемировая тенденция. К сожалению, число редких и исчезающих представителей растительного и животного царств, включаемых в новые издания Красной книги МСОП (первое увидело свет в 1963 году), в её региональные и национальные аналоги, только растёт. Ни среди животных, ни среди растений исключённых из Красной книги ПМР за эти 10 лет нет. Состоялась презентация второго издания Красной книги ПМР.В неё включено 129 видов растений и 227 видов животных.В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов прошла презентация второго издания Красной книги Приднестровья,сообщает ecology-pmr Согласно положению Международного союза охраны природы (МСОП) красные книги переиздаются каждые десять лет. Первое издание Красной книги ПМР было представлено 28 мая 2010 года. По сравнению с ним нынешнее больше. В дополнение к первоначально краснокнижным 84 представителям флоры и 157 фауны добавилось 45 и 70 видов соответственно.Как отмечалось на презентации, это общемировая тенденция. К сожалению, число редких и исчезающих представителей растительного и животного царств, включаемых в новые издания Красной книги МСОП (первое увидело свет в 1963 году), в её региональные и национальные аналоги, только растёт. Ни среди животных, ни среди растений исключённых из Красной книги ПМР за эти 10 лет нет.

Над вторым изданием Красной книги ПМР, кроме учёных Приднестровского госуниверситета и профильного НИИ, работали также специалисты единственного в республике заповедника «Ягорлык» и Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов. Кстати, руководитель этого ведомства Ефимий Коваль возглавлял комиссию по созданию обновлённой Красной книги. В ней не только приведено детальное описание каждого вида, но и указаны лимитирующие его распространение факторы, а главное – меры по сохранению и даже восстановлению видов.

Среди лимитирующих факторов выделялась в первую очередь хозяйственная деятельность человека, связанная с уничтожением естественной среды обитания краснокнижных видов. Во время презентации высказывалось предложение о создании Зелёной книги ПМР – свода данных о растительных сообществах и ландшафтах, требующих охраны.



Тираж второго издания Красной книги – всего 800 экземпляров. Первое имело тысячу. Но в скором времени на сайте Минсельхозприроды появится в открытом доступе электронная версия.