Состоялась презентация второго издания Красной книги ПМР. Тираж второго издания Красной книги – 800 экземпляров. В неё включено 129 видов растений и 227 видов животных.
В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов прошла презентация второго издания Красной книги Приднестровья,сообщаетecology-pmr Согласно положению Международного союза охраны природы (МСОП) красные книги переиздаются каждые десять лет. Первое издание Красной книги ПМР было представлено 28 мая 2010 года. По сравнению с ним нынешнее больше. В дополнение к первоначально краснокнижным 84 представителям флоры и 157 фауны добавилось 45 и 70 видов соответственно.
Как отмечалось на презентации, это общемировая тенденция. К сожалению, число редких и исчезающих представителей растительного и животного царств, включаемых в новые издания Красной книги МСОП (первое увидело свет в 1963 году), в её региональные и национальные аналоги, только растёт. Ни среди животных, ни среди растений исключённых из Красной книги ПМР за эти 10 лет нет.
Над вторым изданием Красной книги ПМР, кроме учёных Приднестровского госуниверситета и профильного НИИ, работали также специалисты единственного в республике заповедника «Ягорлык» и Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов. Кстати, руководитель этого ведомства Ефимий Коваль возглавлял комиссию по созданию обновлённой Красной книги. В ней не только приведено детальное описание каждого вида, но и указаны лимитирующие его распространение факторы, а главное – меры по сохранению и даже восстановлению видов.
Среди лимитирующих факторов выделялась в первую очередь хозяйственная деятельность человека, связанная с уничтожением естественной среды обитания краснокнижных видов. Во время презентации высказывалось предложение о создании Зелёной книги ПМР – свода данных о растительных сообществах и ландшафтах, требующих охраны.
Тираж второго издания Красной книги – всего 800 экземпляров. Первое имело тысячу. Но в скором времени на сайте Минсельхозприроды появится в открытом доступе электронная версия.