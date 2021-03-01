Приднестровская легкоатлетка Лилия Фиськович выступит на Олимпийских играх в Токио.
Главные игры четырёхлетия пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Бороться за звание лучшей ей придётся на протяжении 42 км – Лилия будет бежать марафон, сообщает novostipmr.com
В карьере спортсменки это будет уже вторая Олимпиада. На неё Лилия Фиськович отобралась на одном из самых престижных и массовых в мире Лондонском марафоне. Дистанцию легкоатлетка преодолела за 2 ч. 27 мин. и 26 сек., обновив национальный рекорд Молдавии в марафонском беге.
Первый олимпийский опыт у Лилии Фиськович был в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда спортсменка пробежала марафон за 2 ч. 34 мин. 5 сек. и заняла 27-е место.
«На первых Играх я не поняла, что это Олимпиада. Думала тогда: куда я попала, что я здесь делаю. Не понимала, с какими звёздами стою рядом», - вспоминает Лилия Фиськович.
У спортсменки уже началась активная подготовка к олимпийскому марафону. Она успела побывать на сборах в Карпатах, через какое-то время поедет туда снова. До Олимпиады в Токио Лилия планирует выступить ещё на чемпионате Европы среди малых стран в Сан-Марино и командном чемпионате Европы на Кипре.
«Ещё планирую до Олимпийских игр бежать марафон. Соревнования пройдут в апреле в Китае», - поделилась Лилия Фиськович.
Олимпийский марафон этим летом спортсменка планирует пробежать за 2 ч. 25 мин. Легкоатлетка признаётся, что хочет попасть в десятку. Кроме того, Лилия Фиськович рассказала, что после Токио собирается выступить ещё как минимум на двух Играх. Но самая главная спортивная и жизненная цель для Лилии Фиськович – это попасть в тройку сильнейших на Олимпиаде.