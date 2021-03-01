Dnestr.TV

 
0

Приднестровская легкоатлетка выступит на Олимпийских играх в Токио.

Приднестровская легкоатлетка выступит на Олимпийских играх в Токио.


Приднестровская легкоатлетка Лилия Фиськович выступит на Олимпийских играх в Токио.

Главные игры четырёхлетия пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Бороться за звание лучшей ей придётся на протяжении 42 км – Лилия будет бежать марафон, сообщает novostipmr.com

В карьере спортсменки это будет уже вторая Олимпиада. На неё Лилия Фиськович отобралась на одном из самых престижных и массовых в мире Лондонском марафоне. Дистанцию легкоатлетка преодолела за 2 ч. 27 мин. и 26 сек., обновив национальный рекорд Молдавии в марафонском беге.

Первый олимпийский опыт у Лилии Фиськович был в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда спортсменка пробежала марафон за 2 ч. 34 мин. 5 сек. и заняла 27-е место.

«На первых Играх я не поняла, что это Олимпиада. Думала тогда: куда я попала, что я здесь делаю. Не понимала, с какими звёздами стою рядом», - вспоминает Лилия Фиськович.

У спортсменки уже началась активная подготовка к олимпийскому марафону. Она успела побывать на сборах в Карпатах, через какое-то время поедет туда снова. До Олимпиады в Токио Лилия планирует выступить ещё на чемпионате Европы среди малых стран в Сан-Марино и командном чемпионате Европы на Кипре.

«Ещё планирую до Олимпийских игр бежать марафон. Соревнования пройдут в апреле в Китае», - поделилась Лилия Фиськович.

Олимпийский марафон этим летом спортсменка планирует пробежать за 2 ч. 25 мин. Легкоатлетка признаётся, что хочет попасть в десятку. Кроме того, Лилия Фиськович рассказала, что после Токио собирается выступить ещё как минимум на двух Играх. Но самая главная спортивная и жизненная цель для Лилии Фиськович – это попасть в тройку сильнейших на Олимпиаде.
  • Сегодня, 09:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Свидание с творчеством Art Space Winter
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Свидание с творчеством Art Space Winter
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна