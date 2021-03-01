Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» начало продажу металлолома. После целого ряда скандалов 1 марта состоялся первый аукцион, сообщает point.md
На продажу было выставлено 2 тысячи тонн металла, который был продан за сумму в 16,8 млн леев. В аукционе участвовали четыре компании, а полученные деньги будут направлены, в основном, на выплату задолженности по зарплате.
Аукцион, организованный предприятием, начался со скандала. Возмущение участников вызвало то, что один из потенциальных покупателей опоздал, но все же был допущен, что противоречит регламенту.
После обмена репликами между представителями компаний члены комиссии взяли перерыв для консультаций.
«Поскольку не все участники имели какие-либо возражения при объявлении первого этапа тендера, мы не считаем, что какое-либо нарушение имело место. В результате единогласным голосованием мы решили продолжить аукцион», - сказала председатель конкурсной комиссии Раиса Оборок.
Первый заместитель директора ЖДМ по стратегическому планированию Виталий Мукан сказал, что 16 миллионов леев будут направлены на выплату задолженности по зарплате.
«Цель этого аукциона - выплатить зарплату работникам железной дороги, независимо от того, администрация это или рядовые рабочие, мы все находимся в одинаковой ситуации. Нам нужно намного больше денег, но в качестве первого шага этот аукцион очень важен», - сказал Виталий Мукан.
Недавно Антикоррупционная прокуратура начала расследование с целью выявления нарушений, совершенных на государственном предприятии «Железная дорога Молдовы».
Парламент также создал следственную комиссию для анализа экономического и финансового положения компании. Комиссия состоит из девяти членов, у которых есть 60 дней на подготовку отчета.
Долги ЖДМ составляют почти 460 млн леев, из которых почти 70 млн леев - это долги по заработной плате.