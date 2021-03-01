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Готовится к открытию главная сцена г. Бендеры

Готовится к открытию главная сцена г. Бендеры

Работы по ремонту Дворца культуры имени Павла Ткаченко близятся к завершению. Обновлены зрительный зал, кровля над ним, отремонтирован водопровод, система отопления и энергоснабжения.

«Дворец построили в 1962 году. Практически с этого момента он не видел ремонта в таких масштабах. Это прекрасный подарок для нашей самодеятельности. Ну и, конечно, это будет приятно, я думаю, что и для остальных профессиональных артистов, приглашённых артистов, которые будут приезжать к нам в гости, которые будут использовать эту площадку для своей гастрольной деятельности», – уверен директор ДК им. П. Ткаченко Анатолий Король.


Отремонтирован механизм вращения круга сцены, полностью заменён деревянный настил. Установлено новое световое и звуковое оборудование. Восстановлена система автоматического тушения пожара на сцене и противопожарная сигнализация. Зрительный зал тоже преобразился. Отремонтированы стены, пол и потолок, поставлены новые двери. Зрители теперь будут сидеть на мягких удобных креслах. На потолке – новые люстры, сообщает novostipmr.com

«Были люстры тоже хрустальные старого образца. Их хотели отреставрировать. Но потом в конечном итоге приняли решение всё-таки закупить новые. Поэтому заказали на фабрике "Гусь Хрустальный" данные хрустальные люстры. Это красота. Даже одними люстрами можно любоваться», – поделился Анатолий Король.

Сцена и зал отвечают всем современным требованиям как в техническом, так и в эстетическом плане. Уже совсем скоро ДК распахнёт двери, чтобы принять долгожданных зрителей.

Первыми на обновлённую сцену выйдут оркестр Главного штаба Вооружённых сил ПМР, артситы Государственного театра драмы и комедии имени Н.С. Аронецкой, Приднестровский государственный хор, а также ансамбль танца и народной музыки «Виорика».
  • Сегодня, 11:03
  • DTV
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