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Экс-президент высказался о вакцине, которой прививают украинцев

Экс-президент высказался о вакцине, которой прививают украинцев

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время заседания в парламенте Согласительного совета 1 марта раскритиковал вакцину, которой прививают граждан Украины. Он назвал препарат "г@вном", сообщает strana.ua

Видео с речью экс-президента, подписанное с использованием смайлика фекалий, опубликовано на его официальном YouTube-канале.

"Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", – сказал Порошенко.
Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса.

"Большинство врачей сегодня утверждают, что мы имеем, в том числе на Прикарпатье, новый штамм вируса, который распространился из-за незакрытого Буковеля. Потому что кое-кто никак не нажрется и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом... Ситуация критическая", – констатировал оратор.


  • Сегодня, 11:50
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