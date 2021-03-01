Бригадой скорой помощи в ГУ «Республиканский центр матери и ребёнка» около полудня 26 февраля был доставлен полуторагодовалый мальчик вместе с мамой. Кроху поместили в реанимацию.
Как выяснили сотрудники ИДН столичного УВД, ребёнок находился по месту жительства вместе с мамой. Она убирала, когда услышала крик. Выбежала в коридор и увидела плачущего сына. Рядом с ним лежала открытая бутылка чистящего средства для труб «Крот», передает пресс-центр МВД ПМР.
Женщина вызвала скорую помощь. В настоящее время маленький пациент находится под наблюдением специалистов.
Сотрудники милиции призывают родителей не оставлять детей без присмотра и максимально обезопасить их пребывание в доме. Ядовитые вещества, лекарства, отбеливатели, кислоты и горючие жидкости нельзя оставлять в доступных местах. При подозрении на отравление не надо заниматься самолечением, необходимо сразу вызывать медицинских работников. mvdpmr.org