С 1 января 2021 года жильцы первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов стали оплачивать услуги по капремонту и диагностике лифтов. Ранее оплату производили жильцы, проживающие с третьего по последний этаж. Такую информацию разместила столичная управляющая компания на своём сайте. Ситуацию разъяснил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту, строительству и природным ресурсам Антон Онуфриенко. По его словам, такая норма в Жилищном кодексе ПМР была прописана изначально и исполнять ее должны были ЖЭКи, сообщается на сайте ВС ПМР.
В комментарии пресс-службе Верховного Совета Антон Онуфриенко отметил, что на сегодняшний день существует четыре вида платежа за обслуживание лифтов. К ним относятся капитальный ремонт, освидетельствование и диагностика, техобслуживание и плата за электроэнергию лифтов. Плата за техобслуживание лифта и электроэнергию взымается только с жильцов с третьего по последний этаж, то есть тех, кто фактически ездит на лифте ежедневно. Плата за эту услугу начисляется по количеству прописанных в квартире человек. Люди к этому привыкли и за это платят, добавил депутат. Недопонимание возникло с оплатой капремонта, диагностики и освидетельствования лифтов.
«Возникло небольшое недопонимание и, как выяснилось, не только среди населения, но и среди наших управляющих организаций, так называемых ЖЭКов. Лифты являются внеквартирным инженерным оборудованием и относятся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Бремя по содержанию этого имущества должны нести абсолютно все собственники помещений, которые проживают в том или ином доме, пропорционально доле в праве на общее имущество. Поэтому деньги на капремонт, диагностику и освидетельствование должны платить все жильцы независимо от того, на каком этаже они проживают, будь то первый или девятый. Например, как с кровлей, за содержание которой платят все жильцы, в том числе и первый этаж, несмотря на то, что это далековато от девятого, и девятый соответственно тоже», – пояснил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту, строительству и природным ресурсам Антон Онуфриенко.
По словам Антона Онуфриенко, норма существовала всегда, она просто не исполнялась. Теперь ЖЭКи начинают соблюдать закон.
«За капитальный ремонт, диагностику и освидетельствование лифта платят исходя из квадратных метров, и эта норма существовала всегда. Всегда должны были жильцы первых и вторых этажей оплачивать капремонт, диагностику и освидетельствование лифтов, учитывая то, что это общедомовое имущество, как я и сказал на примере кровли, она тоже общая. Почему наши управляющие организации при обслуживании жилфонда не собирали эти деньги с населения? Это вопрос к ЖЭКам. Мы, как Верховный Совет, никаких нововведений, никаких законодательных актов в рассматриваемой сфере правоотношений не принимали», – подчеркнул Антон Онуфриенко. vspmr.org