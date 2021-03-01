Суд посадил в тюрьму на пять лет дочь бывшего президента и на восемь его близкую соратницу. Женщины обвиняются в вымогательстве взяток и отмывании денег.
Дочь бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, Иоана Бэсеску приговорена к пяти годам лишения свободы. Ей было предъявлено обвинение в отмывании денег во время президентской кампании 2009 года, пишет Reuters.
Отмечается также, что бывший министр, депутат Елена Удре получила восьмилетний тюремный срок.
Бэсеску и Удре виновными себя не признали. Они собираются обжаловать приговоры, пишет korrespondent.net.
Прокуроры утверждали, что Удре, будучи министром регионального развития и координатором президентской кампании, принудила экс-заместителя министра и главу окружного совета требовать от двух предпринимателей взятки на сумму около 1,6 миллиона леев (400 тысяч долларов) в обмен на соглашения на выполнение общественных работ.
Прокуратура считает, что дочь бывшего главы государства подобным образом побудила других предлагать взятки и отмывать деньги. Полученные незаконные средства использовались для финансирования агитационных услуг в ходе президентской кампании ее отца Траяна Бэсеску.
Траян Бэсеску стал президентом в 2004 году. В 2009-ом его выбрали во второй раз. Сейчас он депутат Европарламента. korrespondent.net