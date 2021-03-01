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Дочь экс-президента Румынии Бэсеску приговорена к тюремному заключению

Дочь экс-президента Румынии Бэсеску приговорена к тюремному заключению

Суд посадил в тюрьму на пять лет дочь бывшего президента и на восемь его близкую соратницу. Женщины обвиняются в вымогательстве взяток и отмывании денег.

Дочь бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, Иоана Бэсеску приговорена к пяти годам лишения свободы. Ей было предъявлено обвинение в отмывании денег во время президентской кампании 2009 года, пишет Reuters.

Отмечается также, что бывший министр, депутат Елена Удре получила восьмилетний тюремный срок.

Бэсеску и Удре виновными себя не признали. Они собираются обжаловать приговоры, пишет korrespondent.net.

Прокуроры утверждали, что Удре, будучи министром регионального развития и координатором президентской кампании, принудила экс-заместителя министра и главу окружного совета требовать от двух предпринимателей взятки на сумму около 1,6 миллиона леев (400 тысяч долларов) в обмен на соглашения на выполнение общественных работ.

Прокуратура считает, что дочь бывшего главы государства подобным образом побудила других предлагать взятки и отмывать деньги. Полученные незаконные средства использовались для финансирования агитационных услуг в ходе президентской кампании ее отца Траяна Бэсеску.

Траян Бэсеску стал президентом в 2004 году. В 2009-ом его выбрали во второй раз. Сейчас он депутат Европарламента.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:41
  • DTV
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