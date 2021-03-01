Майя Санду прокомментировала решение Администрации президента РМ выделить 650 тысяч леев на рестораны и банкеты.
Глава государства говорит, что в этом году из-за кризиса запланировано не так много визитов иностранных официальных лиц в нашу страну, но если они приедут, «нормально предложить главе государства обед», передает actualitati.md
Президентура во главе с Майей Санду выделила 650 тысяч леев на рестораны, обеды и фуршеты, организованные для официальных иностранных делегаций, которые посетят нашу страну.
В то же время на размещение гостей было выделено 250 тысяч леев, а на транспорт – 200 тысяч леев. Аренда помещений для иностранных официальных делегаций обойдется еще в 100 тысяч леев.