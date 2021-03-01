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МВД РФ отказалось от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет

МВД РФ отказалось от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет

МВД России отказалось от разработки законопроекта, который предусматривает увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Законопроект, согласно которому органы внутренних дел могут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста, прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, их законопроект рассматриваться не будет", - сказал собеседник агентства, не уточнив причин, передает ТАСС.

Комментариями МВД агентство пока не располагает.

20 февраля МВД РФ сообщило, что разработало законопроект о внесении изменений в ст. 13 федерального закона о государственной дактилоскопической регистрации в РФ, которым предложило увеличить срок хранения дактилоскопической информации. В ведомстве подчеркнули, что необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев обусловлена тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России. По достижении данного возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти. Соответственно, увеличение сроков хранения дактилоскопической информации до достижения человеком возраста 100 лет является обоснованным, отметили в министерстве.
tass.ru
  • Сегодня, 06:02
  • DTV
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