Почти 70% учащихся 8-11-х классов российских школ предложили исключить ОБЖ из учебной программы, еще почти 60% - технологию, около 40% - астрономию, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Института прогрессивного образования.
По мнению 69% старшеклассников, ОБЖ необходимо убрать из программы, так как на этом уроке, как правило, не дают практических навыков по выживанию и безопасности.
Кроме того, 57% учеников считают ненужным предметом технологию. Среди причин они указали бесполезность и ненужность предмета, назвали его скучным, а также отметили неактуальное разделение программ на мужскую и женскую.
От астрономии хотели бы отказаться 38% опрошенных школьников, так как это сложный предмет и «никогда не пригодится в жизни».
Порядка 22% школьников также не хотят изучать в школе основы религиозной/православной культуры, поскольку вопросы религии для них являются слишком личными. Еще 17% хотели бы не заниматься в школе краеведением.
Также в ответах около 10% респондентов встречались черчение, физика, химия, математика. Их называли с аргументацией «мешает готовиться к ЕГЭ». Около 15% считают необходимым убрать из школьной программы музыку и рисование (ИЗО).
При этом школьники хотели бы добавить в учебную программу психологию, финансовую грамотность и половое воспитание.
Рейтинг предметов (навыков), которые школьники считают необходимым ввести в школьную программу, возглавили: психология (назвали 44% опрошенных; аргументируя ответ, большинство ребят отмечают, что психология помогла бы разобраться в себе, найти общий язык со сверстниками и родителями, преодолеть комплексы), финансовая грамотность (41%; большинство отмечают потребность «научиться, как разбираться с платежками за ЖКХ, страховкой и ипотекой, как накопить карманные деньги, как платить налоги и пр.»)
- говорится в результатах исследования.
Также 31% учеников считает нужным добавить в программу школ половое воспитание, причем среди учеников 8-9-х классов, этот предмет хотели бы изучать 63% опрошенных. Еще 31% школьников выразили желание добавить к изучаемым в школе предметам программирование, отметив, что информатика такого навыка не дает.
Около 19% ввели бы в школьную программу основы предпринимательства и менеджмента.
Кроме того, почти половина опрошенных школьников отметили неэффективность физкультуры и хотели бы разнообразить уроки йогой (12%), танцами, фитнесом и другими активностями. Также среди пожеланий учеников к школьной программе встречается обучение таким предметам и навыкам как логика, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, ораторское искусство, soft skills в целом.
В опросе приняли участие более 1,7 тысячи учеников 8-11-х классов из 74 регионов РФ. Онлайн-анкетирование было проведено 15-17 февраля при помощи методики ривер-сэмплинг среди пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Инстаграм». ria.ru