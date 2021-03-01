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Специалисты назвали предварительную версию гибели лебедей в Рыбницком районе

Специалисты назвали предварительную версию гибели лебедей в Рыбницком районе

1 марта жители рыбницких сел Зозуляны и Попенки обнаружили на Днестре мертвых лебедей. Несколько десятков птиц прибило к берегу. Сколько всего пернатых пострадало, сказать невозможно. Помимо лебедей есть мертвые утки. Отчего погибли птицы, также неизвестно, передает novostipmr.com.

После вскрытия специалисты рыбницкой ветеринарной службы выдвинули версию об отравлении. Более точную информацию через несколько дней озвучит Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды. Сегодня представители ведомства также взяли птиц на анализ.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:08
  • DTV
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