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В Молдове одобрили российскую вакцину Спутник V

В Молдове одобрили российскую вакцину Спутник V

Консультативный комитет в области вакцинации Молдовы одобрил использование "Спутника V". Комитет специалистов в области иммунизации Молдовы по запросу правительства одобрил к применению российский препарат "Спутник V" и ряд других вакцин. Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики, такое решение было принято в среду в контексте ухудшающейся эпидемической обстановки, передает ТАСС.

"На повестке стоял вопрос об использовании в Республике Молдова вакцин против COVID-19, которые были успешно разработаны и демонстрируют высокую степень безопасности и эффективности. Было одобрено использование в РМ вакцин, разрешенных в стране происхождения, а также одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в условиях чрезвычайной ситуации (EUL)", - говорится в сообщении.

Комитет специалистов в области иммунизации Молдовы был сформирован по рекомендации ВОЗ из молдавских экспертов, чтобы оказывать консультативные услуги Минздраву в вопросах иммунизации. Ранее российская вакцина прошла регистрацию в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы, что давало возможность ее закупки частным компаниям. Одобрение со стороны комитета снимает преграды для закупки вакцины молдавским правительством.

В Молдове во вторник был дан старт вакцинации населения. К настоящему времени республика получила в качестве помощи 21,6 тыс. доз препарата AstraZeneca от правительства Румынии, а 4 марта здесь ожидают еще около 14,4 тыс. доз вакцины через международный механизм COVAX. В парламенте Молдавии сообщили о решении РФ предоставить республике партию вакцины от ковида в виде помощи. Ожидается, что она может быть доставлена в марте.

Одобрение со стороны комитета снимает преграды для закупки вакцины правительством страны
tass.ru
  • Сегодня, 06:13
  • DTV
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