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В Евросоюзе пересмотрят условия соглашения об ассоциации с Украиной

В Евросоюзе пересмотрят условия соглашения об ассоциации с Украиной

Европейский союз (ЕС) планирует в течение 2021 года пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Украиной. Такое заявление 3 марта сделал президент Европейского совета Шарль Мишель.

Мишель отметил, что пересмотр соглашения является конкретной целью ЕС, передает iz.ru
«В следующем году вместе с украинской властью мы примем решение, как развить и усилить партнерство», — цитирует слова Мишеля местное издание «Общественное».

Ранее в феврале участники совещания под председательством украинского лидера Владимира Зеленского по стратегии европейской и евроатлантической интеграции заявили, что вопрос членства Украины в Европейском союзе должен решиться до конца текущего десятилетия.

Среди основных целей на ближайшее время украинские власти отметили евроинтеграцию и достижение основных критериев для получения полноправного членства в НАТО.

Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции Украины стремление вступить в Евросоюз и НАТО в качестве основных целей внешней политики.

Киев подписал соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. В полную силу документ вступил в 2016 году. Согласно ему, украинские производители получили доступ на европейский рынок, однако без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве. Исчерпав квоты, Украина лишается льготных условий.

iz.ru
  • Сегодня, 06:19
  • DTV
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