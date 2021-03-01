Члены Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса говорили сегодня о мерах, призванных сдержать рост заболеваемости COVID-19. Учитывая, что увеличивается число носителей коронавируса среди школьников (в большей степени учеников среднего звена), Президент предлагает повторить уже однажды успешно апробированную практику двухнедельного разобщения детских коллективов. Речь идет о продлении предстоящего каникулярного периода. Вадим Красносельский считает целесообразным оставить школьников дома с 15 марта по 1 апреля, тем самым погасив вспышку детской заболеваемости. Окончательное решение будет принято на заседании штаба в следующий четверг. На сегодняшний день в Приднестровье на карантин закрыто 45 классов и 12 детсадовских групп, сообщает пресс-служба главы государства.
В целом по республике на данный момент зарегистрирован 1601 носитель инфекции. 904 из них проходят лечение в стационарных условиях и только 646 – дома, отметил Вадим Красносельский, подчеркнув, что граждане доверяют медикам и все чаще отдают предпочтение госпитальному уходу. Коечный фонд инфекционных больниц активно заполняется. Сейчас госпитальная сеть загружена более чем наполовину. С учетом растущей динамики решено вновь развернуть филиал на базе столичного госпиталя ветеранов. Он рассчитан на 120 пациентов. В случае необходимости количество коек увеличат до 160. Глава государства напомнил, что и другие ЛПУ, ранее задействованные в системе профилактики и лечения COVID-19, должны быть в полной готовности к включению в антикоронавирусную работу. Кроме того, Президент еще раз акцентировал внимание на требовании незамедлительной госпитализации находящихся на домашнем лечении пациентов в случае ухудшения состояния их здоровья.
Говорили на совещании и о перспективах вакцинирования приднестровцев. В республику в ближайшее время прибудет партия гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения – 1810 доз «Astra Zeneca». Минздрав ПМР готов принять вакцину, которая не требует особых условий хранения (достаточно температурного режима от +2 до +8 градусов). Персонал подготовлен к проведению вакцинирования. Есть договоренности и относительно российской вакцины, сообщил участникам заседания Вадим Красносельский. По его словам, ожидается поставка в два этапа 70000 доз «Спутник V». Прививать граждан будут исключительно по желанию. В приоритете врачи, учителя, военные, а также люди преклонного возраста, находящиеся в группе риска. Какую предпочесть вакцину, будут решать сами приднестровцы.
Обсуждали члены Оперштаба и другие вопросы, напрямую связанные с предстоящим вакцинированием населения. Говорили, к примеру, о возможности свободного пересечения границы в период пандемии привитыми гражданами. Главный санитарный врач республики считает это допустимым – при наличии документа о прохождении полного курса вакцинирования. Механизм прорабатывается. Президент подчеркнул, что нужна четкая система регистрации и контроля. president.gospmr.org