В связи с работами частично ограничат движение автотранспорта на участках данных улиц.
Накануне на путепроводе по ул. Котовского установили новые дорожные знаки, ограничивающие скорость движения. Мост готовят к ремонту, для этого необходимо изменить маршрут движения троллейбусов и установить дополнительные опоры контактной сети.
Путепровод на въезде в Бендеры построен более 50 лет назад. Его обследовали в прошлом году, и заключение комиссии показало: мост требует ремонта.
С октября 2020 года ввели ограничения движения по путепроводу на ул. Котовского – Панина. Грузовикам въезд запретили, скоростной режим для остального транспорта ограничили до 30 км/час и с соблюдением 30-метровой дистанции. Большегрузам пришлось двигаться в объезд по улицам Суворова – Тираспольской – Коммунистической, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Вчера в этом районе началось строительство объездной дороги.
«Для начала необходимо изменить маршрут троллейбусов и автомашин. Для этого мы делаем временное автодорожное покрытие для объездного участка. Строится дополнительная автодорога, монтируются столбы для перенесения троллейбусной линии», – пояснил в интервью корреспонденту БТВ мастер дорожной службы предприятия «КоммуналДорСервис» Сергей Шедеменко.
Пока общественный транспорт продолжит работать в прежнем режиме, но с соблюдением общих ограничений. Специалисты говорят, подготовительные работы продлятся около двух месяцев. Затем начнут реконструкцию путепровода. После ремонта займутся благоустройством.
Подготовительные работы по усилению подпорных стен путепровода начались в районе фабрики «Флоаре» на улице Коммунистической. Его тоже планируют отремонтировать в этом году. После этого на его подпорных стенах появится живописное полотно победителя на лучший проект граффити.
В связи с подготовительными работами со вчерашнего дня до 23 марта частично ограничат движение автотранспорта по ул. Котовского на участке: выезд в сторону г. Тирасполя – путепровод Котовского-Панина и по ул. Суворова на участке от путепровода на ул. Панина до поста ГАИ.
На период с 3 марта по 3 мая также действуют ограничения по движению по ул. Коммунистической на участке от. ул. Дружбы до ул. Чапаева.