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Короткометражка молдавского режиссера получила приз в Берлине

Короткометражка молдавского режиссера получила приз в Берлине

Согласно официальной странице Международного кинофестиваля в Берлине, фильм Nanu Tudor режиссера из Молдовы Ольги Луковниковой был удостоен "Золотого медведя", как лучший короткометражный фильм.

В номинациях Generation Kplus и 14plus награждены фильмы из Китая, Аргентины, Швейцарии и США, пишет point.md ссылаясь на agerpres.ro

В короткометражном фильме Nanu Tudor, при совместном производстве Бельгии, Португалии и Венгрии, режиссер Ольга Луковникова, родившаяся в 1991 году в Республике Молдова, "проводит нас через сложность выявления детской травмы. В то время как интимные подробности постепенно вводят нас в кажущийся идиллическим миром невинной ностальгии, ее разговор с дядей Тудором постепенно обнажает ужас детства и нераскаявшееся отрицание. Тонкий кинематографический взгляд режиссера вращается именно вокруг членов семьи. Личная смелость в сочетании с кинематографическим мастерством создает одновременно сильный и эмоционально многослойный фильм", - заявили члены жюри.

"Серебряного медведя" за короткометражку получил китайский фильм "День кончился", снятый Чжаном Далеем.

В номинацию на премию European Film Awards был выбран мультфильм "Пасхальные яйца" Николя Кеппенса, копродукция Бельгии, Франции, Нидерландов.

В связи с пандемией коронавируса Берлинский международный кинофестиваль в этом году проходит в уникальном формате в два этапа: с 1 по 5 марта 2021 года проходит этап отраслевого мероприятия, в которое входит Европейский кинорынок, Berlinale Co. -Production Market, Berlinale Talents and Word Cinema Fund, предназначенный для профессионалов кино и аккредитованных журналистов, а с 9 по 20 июня во время специального летнего мероприятия широкая публика сможет посмотреть большинство выбранных фильмов в кинотеатрах Берлина.


point.md
  • Вчера, 19:10
  • DTV
  • Просмотров: 35
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