Согласно официальной странице Международного кинофестиваля в Берлине, фильм Nanu Tudor режиссера из Молдовы Ольги Луковниковой был удостоен "Золотого медведя", как лучший короткометражный фильм.
В номинациях Generation Kplus и 14plus награждены фильмы из Китая, Аргентины, Швейцарии и США, пишет point.md ссылаясь на agerpres.ro
В короткометражном фильме Nanu Tudor, при совместном производстве Бельгии, Португалии и Венгрии, режиссер Ольга Луковникова, родившаяся в 1991 году в Республике Молдова, "проводит нас через сложность выявления детской травмы. В то время как интимные подробности постепенно вводят нас в кажущийся идиллическим миром невинной ностальгии, ее разговор с дядей Тудором постепенно обнажает ужас детства и нераскаявшееся отрицание. Тонкий кинематографический взгляд режиссера вращается именно вокруг членов семьи. Личная смелость в сочетании с кинематографическим мастерством создает одновременно сильный и эмоционально многослойный фильм", - заявили члены жюри.
"Серебряного медведя" за короткометражку получил китайский фильм "День кончился", снятый Чжаном Далеем.
В номинацию на премию European Film Awards был выбран мультфильм "Пасхальные яйца" Николя Кеппенса, копродукция Бельгии, Франции, Нидерландов.
В связи с пандемией коронавируса Берлинский международный кинофестиваль в этом году проходит в уникальном формате в два этапа: с 1 по 5 марта 2021 года проходит этап отраслевого мероприятия, в которое входит Европейский кинорынок, Berlinale Co. -Production Market, Berlinale Talents and Word Cinema Fund, предназначенный для профессионалов кино и аккредитованных журналистов, а с 9 по 20 июня во время специального летнего мероприятия широкая публика сможет посмотреть большинство выбранных фильмов в кинотеатрах Берлина.