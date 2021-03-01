Верховный Совет продолжает работу над совершенствованием системы государственных закупок. Сегодня на пленарном заседании в закон «О закупках в ПМР» был внесен ряд изменений и дополнений технического характера.
Напомним, закон определяет порядок проведения госзакупок. Главные положения документа базируются на плановости проведения закупок. Все закупки должны проходить через открытый аукцион на понижение. По мнению депутатов, именно благодаря открытым аукционам можно существенно экономить средства государственного бюджета. Кроме этого, закон защищает как заказчика, который осуществляет закупку, так участников закупки, которые являются поставщиками, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Мы видим, что сегодня во всем мире, во всех странах – это и Россия, и Украина, и Молдова – переходят на электронные формы государственных закупок, в которых исключается коррупционный фактор и влияние на принятие результата», – отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Переход на новую систему закупок решено было проводить поэтапно, чтобы не нарушать текущую работу организаций и учреждений. Из-за введения в республике режима ЧП и карантина, переход большинства организаций на новую систему госзакупок произошел в 2021 году.
«Одно из новшеств заключается в том, что на сегодняшний день абсолютно вся информация обо всех государственных и коммерческих закупках будет формироваться и аккумулироваться на едином сайте. Он уже начал работать», – подчеркнул председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
На сайте в открытом доступе размещается полная информация по всем закупкам. Поставщики могут зайти на сайт аукциона и ознакомиться с перечнем товаров, которые нужны организациям. Затем предложить свою цену и принять участие в торгах на понижение. Каждый желающий может изучить информацию о том, какие закупки запланированы и какие существуют по ним условия. Можно будет следить за тем, кто выиграл аукцион, а также за тем, осуществилась какая-либо закупка или нет.
Главная цель этого закона – создать для участников закупок на территории ПМР единые правила, которые будут открытыми, прозрачными и понятными для всех. vspmr.org