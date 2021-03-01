Документ предусматривает пятилетний переходный период, в течение которого будет использоваться как бумажная трудовая книжка. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме № 1217-IX, который Верховная Рада приняла 5 февраля текущего года, передает korrespondent.net.
Отмечается, что закон также регулирует вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, что предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.
Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет использоваться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся либо внесенных сведений из указанного реестра.
Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.
"Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Также это упростит учет данных об образовании (квалификации), которое имеет работающее население и которое получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям", - говорится в сообщении.
Документ также устраняет возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.
Напомним, Пенсионный фонд ввел электронные трудовые книжки еще в конце 2019 года. В них содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года. korrespondent.net