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Минздрав дорабатывает механизм иммунизации против COVID-19 в Приднестровье

Минздрав дорабатывает механизм иммунизации против COVID-19 в Приднестровье

Кристина Албул и ее заместитель Александр Кузнецов обсудили проект приказа о введении иммунизации против коронавируса с руководителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. Документ описывает распределение ролей в процессе вакцинации и включает перечень инструкций.

Общую координацию возьмет на себя Руководящий комитет из числа сотрудников Минздрава и его подведомственных учреждений, а также министра по социальной защите и труду. На местах (в амбулаторно-поликлинических учреждениях, стационарах, станциях скорой медицинской помощи и социальных учреждениях) будут назначены свои ответственные лица. Им предстоит сформировать список медиков, подлежащих вакцинации в соответствии с нормами приказа. Так, на первом этапе планируется защитить персонал реанимационных отделений, анестезии и интенсивной терапии и персонал отделений занимающиеся лечением больных COVID-19. Впоследствии будут вакцинированы сотрудники амбулаторно-поликлинического звена, скорой помощи, работники стационаров, отделений гемодиализа и переливания крови, персонал диагностических отделений и лабораторий, представители стоматологической службы и аптек, врачи-ординаторы, студенты медицинского профиля и работники Центров гигиены и эпидемиологии. На первом этапе также предусмотрена иммунизация персонала закрытых социальных учреждений медико-социального/социального профиля; работников, которые оказывают медицинскую и социальную помощь на дому; сотрудников санаторных, лечебно-оздоровительных учреждений, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На втором этапе будут делать прививки взрослым старше 60 лет, лицам от 16 до 60 лет с хроническими заболеваниями, для которых COVID представляет высокий риск развития тяжелых форм. Далее вакцинация предусмотрена для сотрудников силовых структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, службы государственной безопасности и государственных органов, работников пенитенциарной службы и образовательных организаций.

Заключительный этап предполагает иммунизацию общего населения, независимо от возраста, которое не было включено на первых этапах, а также работников организованных коллективов (среди них – специалисты по переработке, распределению и продаже продовольственных продуктов; работники организаций водоснабжения и водоотведения; работники организаций по производству и распределению электроэнергии; работники газовых организаций; работники организаций по обеспечению лекарственными средствами и медицинским оборудованием; по перевозке людей и грузов; средства массовой информации, почтовая и курьерская служба; представители религиозных объединений).

Гражданам, завершившим курс иммунизации (две дозы), выдается соответствующий сертификат.

В рамках совещания стороны обсудили требования к пунктам вакцинации и сотрудникам, задействованным в этом процессе, маршрут вакцин против COVID, схему приема людей на прививки и другие вопросы. Вся информация о вакцинации от коронавируса в Приднестровье будет аккумулироваться в электронном виде. По результатам дискуссии в проект будут внесены некоторые корректировки.

Напомним, по сообщению пресс-службы Президента ПМР, в республику в ближайшее время прибудет партия гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения – 1810 доз «Astra Zeneca». Есть договоренности и относительно российской вакцины. По словам Вадима Красносельского, ожидается поставка в два этапа 70000 доз «Спутник V». Прививать граждан будут исключительно по желанию.
minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 19:23
  • DTV
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