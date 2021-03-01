Конституционный суд РМ запретил Майе Санду вносить изменения во временное правительство.
4 марта, состоялось заседание Конституционного суда, на котором рассматривался запрос президента о толковании Конституции. В частности, Санду хотела, чтобы она в исключительных случаях, имела право проводить кадровые перестановки, а также обладала возможностью подписывать международные соглашения, пишет bloknot-moldova.md.
Конституционный суд запретил Майи Санду менять министров и назначать других по своему желанию в условиях, когда правительство является временным При этом он оставил временному правительству право назначать на вакантные должности руководителей 2 и 3 уровня: госсекретарей и руководителей департаментов, агентств. Это позволит не допустить блокирования деятельности госструктур. Также КС разрешил предоставить дополнительные полномочия временному правительству в случае принятия парламентом постановления о чрезвычайной ситуации.
Это решение КС позволяет правительству получить дополнительные полномочия в условиях кризиса.
Таким образом, Конституционный суд частично удовлетворил обращение Майи Санду, в котором президент оспаривает некоторые положения Закона о правительстве. Таким образом, КС вновь загнал в угол нынешнего президента - это уже третий ее провал за два месяца. 1. Конституционный суд чётко обозначил Санду, что парламент не может самораспуститься;
2. КС заявил Майе Санду, что она нарушила Конституцию, когда неоднократно выдвигала Наталью Гаврилицу кандидатом в премьер-министры;
3. КС обозначил Майе Санду, что она не имеет права вносить изменения в состав нынешнего временного правительства (Санду хотела назначить несколько временных министров).