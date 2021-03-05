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Рособрнадзор рассказал о планах ввести цифровое портфолио школьников

Рособрнадзор рассказал о планах ввести цифровое портфолио школьников

В России может появиться цифровое портфолио школьника, где будут собраны все его учебные и общественные достижения, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он уже анонсировал эту идею ранее, отмечая, что благодаря ей со временем станет возможен отказ от экзаменов в привычной форме при отборе в вуз.
Сегодня Музаев напомнил, что ЕГЭ критикуют за то, что он не оценивает многие способности и таланты детей, передает ria.ru.

"Достижения каждого ученика можно фиксировать, начиная с четвертого класса. Это может быть такая копилка для каждого ребенка, но это копилка не "черных меток", туда, по нашей идее, не будет заноситься поведение, двойки и так далее. Это копилка положительных вещей, в том числе успехов во внеучебной деятельности, спортивных достижений, участия в волонтерстве", — сказал он журналистам.

При этом, по мнению Музаева, даже если за такое портфолио будут давать баллы для поступления в вуз без экзаменов, полный отказ от ЕГЭ все равно невозможен, поскольку в разных регионах "копилки" будут наполняться по-разному: у школьников из сельской местности меньше возможностей проявить себя, чем у выпускников из крупных городов.

Глава ведомства также добавил, что достижения, учитываемые в рамках портфолио, смогут фиксировать только заслуживающие доверия организации, перечень которых еще предстоит составить.
ria.ru
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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