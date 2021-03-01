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У вакцины Moderna проявился отложенный побочный эффект: краснеет кожа

У вакцины Moderna проявился отложенный побочный эффект: краснеет кожа

Сразу двенадцать пациентов, привившихся вакциной компании Moderna, обнаружили побочный эффект в виде кожных воспалений и высыпаний. Об этом сказано в письме американских медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine.

"Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов", — говорится в письме, передает life.ru

В среднем высыпания у участников вакцинации проявлялись на восьмой день после первого укола. У некоторых реакция начиналась в диапазоне от четырёх до одиннадцати дней.

Согласно фотографиям, которые предоставили медики, высыпания у пациентов проявлялись на разных частях конечностей — от ладоней и локтей до места укола.

У вакцины Moderna проявился отложенный побочный эффект: краснеет кожа

Примерно через шесть дней описанные симптомы у привившихся прошли. Специалисты предложили всем, у кого проявились сильные высыпания, сделать второй укол вакцины, так как подобные реакции не являются противопоказанием. Отмечается, что лишь у трёх человек реакция на укол была той же интенсивности, ещё трое испытали её в более мягкой форме, а оставшиеся участники перенесли прививку безболезненно.

Также исследователи заявили, что различные реакции в виде сыпи или покраснения испытали 244 из 30 420 участников (0,8%) третьей фазы испытаний вакцины после первой дозы и 68 человек (0,2%) после второго укола.
life.ru
  • Сегодня, 08:56
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