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В Приднестровье выявлено ещё 222 заболевших

В Приднестровье выявлено ещё 222 заболевших

Согласно данным, полученным вечером четвёртого марта, из исследованной 851 пробы зафиксировано 222 новых случая заболевания COVID-19. За весь период пандемии в Приднестровье выявлено 32 365 фактов инфицирования.

Как передает пресс-центр МВД ПМР, в карантинном госпитале скончалась 57-летняя жительница столицы. У пациентки инфекция дала осложнение в виде двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии с нарастающей дыхательной недостаточностью. Поражение лёгких составило 80%. Обострились хронические заболевания. В анамнезе горожанки значились ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, кардиомиопатия. Несмотря на усилия врачей, женщину спасти не удалось.

За весь период пандемии умерли 698 COVID-положительных пациентов.

Список выздоровевших пополнил 61 человек. На сегодняшний день победили опасную болезнь 29 906 приднестровцев.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:01
  • DTV
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