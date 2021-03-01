Согласно данным, полученным вечером четвёртого марта, из исследованной 851 пробы зафиксировано 222 новых случая заболевания COVID-19. За весь период пандемии в Приднестровье выявлено 32 365 фактов инфицирования.
Как передает пресс-центр МВД ПМР, в карантинном госпитале скончалась 57-летняя жительница столицы. У пациентки инфекция дала осложнение в виде двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии с нарастающей дыхательной недостаточностью. Поражение лёгких составило 80%. Обострились хронические заболевания. В анамнезе горожанки значились ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, кардиомиопатия. Несмотря на усилия врачей, женщину спасти не удалось.
За весь период пандемии умерли 698 COVID-положительных пациентов.
Список выздоровевших пополнил 61 человек. На сегодняшний день победили опасную болезнь 29 906 приднестровцев. mvdpmr.org