5 марта приднестровские милиционеры отмечают день образования МВД ПМР. К этой дате ведомственной пресс-службой записано тематическое интервью с Вадимом Красносельским, два десятилетия посвятившим службе в органах внутренних дел Приднестровья (пять из них в должности министра), передает пресс-служба главы государства.
О выборе между военным делом и правоохранительной деятельностью
Прежде чем говорить о выборе, надо вспомнить время, которое пришлось на окончание мною Харьковского высшего командно-инженерного училища ракетных войск. Я получил образование по специальности – инженер-системотехник и кибернетик. Но рухнула держава, рухнул Советский Союз. Это была катастрофа не только с точки зрения распада государства, но и с точки зрения распада армии. Заканчивая военное училище (это был, в принципе, последний выпуск, сейчас это Харьковский национальный университет Воздушных Сил Украины имени Ивана Кожедуба), мы с супругой (тогда уже и сын родился) приняли решение вернуться домой и продолжить работу, службу в городе Бендеры. Такая была ситуация. Приехав в Бендеры, изучил, какие специалисты требуются, где есть рабочие места. Выбор пал на милицию. Я стал старшим инженером оперативной связи спецтехники. В принципе, пошел в какой-то мере по специализации, потому что, окончив военное училище, я, конечно же, имел отношение к связи – не прямое, а косвенное. И надо было работать. Связи как таковой не было тогда в Бендерском ГОВД. Тогда милиция была похожа на полувоенное образование – среднее между милицией и военизированным образованием. Начал восстанавливать связь. Так началась служба в милиции, а потом, уже работая в милиции, в Бендерском ГОВД в данной должности, у меня появился интерес к непосредственно милицейской службе. На тот момент была неукомплектованность кадрами, и зачастую меня, связиста, направляли работать в качестве и участкового, и инспектора дежурной части, и дознавателя… Позже я поступил в приднестровский госуниверситет на юридический факультет и, получив уже второе высшее образование – юридическое, я перешел на оперативную должность.
Будучи начальником милиции, министром внутренних дел, я много времени посвящал развитию спорта, развитию истории, развитию культуры нашего края. Строили жилье милиционерам. То есть, помимо узкопрофессиональных задач, я выполнял задачи общегосударственные с точки зрения сохранения истории, культуры нашей родины.
Милиционер – это призвание
Милиционер – все-таки призвание какое-то. Надо хотеть стать милиционером. Но есть в милиции должности, кем надо, как говорится, родиться. Опером, сыщиком надо все-таки, наверное, родиться. Чтобы стать милиционером, надо иметь желание защищать людей и закон. Основа – спасать жизни, защищать права людей. Люди, без этого желания приходящие в милицию, очень быстро уходят. А у кого это есть, остаются и остаются уже, наверное, до пенсии.
О том, что служба не меняет, а укрепляет
Я убежден, что база – это воспитание, школа, спорт. Потом получаешь образование. Какой характер ты заложил, выстроил, такой тебе и останется на всю жизнь. Изменила ли меня служба в милиции? Вряд ли. Вообще, что самое страшное в работе милиционера? Профессиональная деформация. То есть не чувствовать чужую боль и чужую проблему. Это надо уловить в себе. Я всегда проверял, образно говоря, тестировал себя на этот счет. И этого не было. Я как раньше, так и сейчас тонко чувствую чужую боль, чужую проблему, пытаюсь помочь. И именно, чтобы коллектив не заболел профессиональной деформацией, следовало заниматься всем спортом, приобщаться к истории и культуре своего края. Это, скажем так, помогало сохранить себя. То, что служба в милиции укрепила, – это, конечно же, да. Это сто процентов. Она закалила, укрепила, позволила лучше понимать отношения между людьми, четче понимать, что такое жизнь в целом.
Об отношении общества к правоохранительным органам
Зачастую люди, если и ругают милицию, то по-доброму. А та оценка, которую выставляет народ, она и есть истинная. Все зависит от нас самих, от работников милиции – зависело раньше, зависит и сейчас. Я сталкивался со многими ситуациями, со многими людьми, которые по-разному оценивали работу милиции, но, когда случалась проблема, они всегда обращались в милицию. И независимо от их отношения к милиции, мы всегда приходили на помощь. Это самое главное.
Приднестровье – милицейское государство?
Не соглашусь. У нас не авторитарное государство, на пьедестал не ставятся силовые структуры. В Приднестровье все гармонично. А если кто-то из руководителей и служил когда-то в милиции, так это хорошо. Потому, что есть понимание закона и законности.
О сути приднестровской милиции
Милиция – это сила. Это основа борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. И самое важное: милиция – это тот орган, который наполнен людьми, готовыми стать на защиту своей Родины и каждого человека в отдельности. president.gospmr.org