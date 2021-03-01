Транзит российского газа через территорию Украину в Европу упал на четверть по сравнению с предыдущим месяцем. Газпром в феврале сократил транзит газа через Украину в Европу до 2,906 млрд кубометров с 3,926 млрд кубометров в феврале прошлого года. Это на 25% меньше, чем в январе, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.
Такое решение в российской компании приняли из-за ситуации на рынке в странах Евросоюза - трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ.
За первые два месяца 2021 года объем транзита составил 6,769 млрд кубометров по сравнению с 6,474 млрд за аналогичный период 2020 года, передает korrespondent.net.
Сейчас динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС в основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или технических ограничений других газопроводов, отметили в пресс-службе.
"Сегодня мы видим, что наша ГТС выполняет роль балансирующей мощности, когда полностью загружены газопроводы Ямал, Турецкий поток и Северный поток-1", - подчеркнул генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
В 2020 году Газпром прокачал по газопроводам Украины 55,8 млрд кубометров.
Напомним, 1 марта сообщалось, что Газпром нарастил транзит газа через Украину. Рост транзита произошел на фоне нормализации температуры воздуха в Европе. korrespondent.net