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Газпром сократил транзит газа через Украину

Газпром сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украину в Европу упал на четверть по сравнению с предыдущим месяцем.
Газпром в феврале сократил транзит газа через Украину в Европу до 2,906 млрд кубометров с 3,926 млрд кубометров в феврале прошлого года. Это на 25% меньше, чем в январе, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Такое решение в российской компании приняли из-за ситуации на рынке в странах Евросоюза - трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ.

За первые два месяца 2021 года объем транзита составил 6,769 млрд кубометров по сравнению с 6,474 млрд за аналогичный период 2020 года, передает korrespondent.net.

Сейчас динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС в основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или технических ограничений других газопроводов, отметили в пресс-службе.

"Сегодня мы видим, что наша ГТС выполняет роль балансирующей мощности, когда полностью загружены газопроводы Ямал, Турецкий поток и Северный поток-1", - подчеркнул генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В 2020 году Газпром прокачал по газопроводам Украины 55,8 млрд кубометров.

Напомним, 1 марта сообщалось, что Газпром нарастил транзит газа через Украину. Рост транзита произошел на фоне нормализации температуры воздуха в Европе.
korrespondent.net
  • Вчера, 20:57
  • DTV
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