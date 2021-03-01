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Министерство цифрового развития планирует разработать систему «Электронный платеж» для оплаты услуг госучреждений

Министерство цифрового развития планирует разработать систему «Электронный платеж» для оплаты услуг госучреждений

Председатель Правительства провел совещание по вопросам проведения административной реформы. Напомним, мероприятия по повышению уровня работы исполнительных органов государственной власти и находящихся в их подчинении учреждений продолжаются в этом году. Особый фокус наведен на создание цифровой среды по заказу и получению госуслуг.

Одно из пожеланий приднестровцев – обеспечить возможность онлайн-оплаты полученных от госучреждений сведений. Ранее речь шла о варианте с установкой в местах оказания услуг POS-терминалов и QR-кодов. По мнению специалистов Министерства цифрового развития и Центра информационных технологий, есть смысл подступиться к данному вопросу более комплексно и разработать систему «Электронный платеж», передает пресс-служба Правительства.

«Базовый функционал этой государственной информационной системы будет следующим – это формирование платежного документа и вывод его на печать при необходимости. На печатной версии будет QR-код, то есть можно будет с помощью своего телефона отсканировать код и произвести оплату. И на этом же документе будет шестизначный идентификатор платежа, с которым можно будет обратиться в кассу, онлайн-банк и тоже осуществить платеж. То есть это будет некая карточка, которая позволит осуществить платеж разными способами. После оплаты в эту систему поступают онлайн сведения из банка об оплате, и представитель органа власти видит, что вот высланный документ и по нему прошла оплата», – разъяснил суть идеи профильный министр Сергей Бабенко.

Иными словами, платить онлайн смогут и граждане, запрашивающие информацию удаленно (через Портал гоуслуг), и граждане, предпочитающие заказывать услуги прямо в госучреждении. На подготовку сервиса уйдет около четырех месяцев. Параллельно там, где надо, обновят оргтехнику.

Грядут перемены в отделах записи актов гражданского состояния. Так, Минцифровогоразвития планирует исполнить пилотный проект на предмет подключения к внутри- и межведомственному электронному обмену данными Тираспольского, Дубоссарского и Днестровского отделений ЗАГС. Если тест ВЭД и МЭД на базе имеющихся мощностей пройдет гладко, тогда указанные подразделения окончательно соединят по сети с другими ведомствами. В ином случае понадобится провести ряд технических работ, чтобы достичь желаемой цели. Апробация систем продлится до конца июня.

Обновить «железо» надо в Едином государственном фонде социального страхования и Госслужбе регистрации и нотариата.

ЕГФСС закупит три десятка компьютеров, чтобы ускорить процесс по переводу в электронную форму ведомственных сведений. Напомним, совсем недавно на Портал госуслуг ввели процедуру «назначение и выплата пособия по материнству».

Что касается Госслужбы регистрации и нотариата, то здесь техническое переоснащение коснется в первую очередь государственные нотариусы, чью деятельность в перспективе нескольких месяцев хотят поставить на цифровые рельсы.

Большой круг задач очерчен по Госслужбе управления документацией и архивами. Итогом их реализации должен стать запуск электронного хранения архивных данных на базе ведомства. Фронт работ поделен на этапы: первый, промежуточный, осуществят в этом году, второй, финальный и более масштабный, закончат до конца 2022-го.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 07:46
  • DTV
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