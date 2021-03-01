Председатель Правительства провел совещание по вопросам проведения административной реформы. Напомним, мероприятия по повышению уровня работы исполнительных органов государственной власти и находящихся в их подчинении учреждений продолжаются в этом году. Особый фокус наведен на создание цифровой среды по заказу и получению госуслуг.
Одно из пожеланий приднестровцев – обеспечить возможность онлайн-оплаты полученных от госучреждений сведений. Ранее речь шла о варианте с установкой в местах оказания услуг POS-терминалов и QR-кодов. По мнению специалистов Министерства цифрового развития и Центра информационных технологий, есть смысл подступиться к данному вопросу более комплексно и разработать систему «Электронный платеж», передает пресс-служба Правительства.
«Базовый функционал этой государственной информационной системы будет следующим – это формирование платежного документа и вывод его на печать при необходимости. На печатной версии будет QR-код, то есть можно будет с помощью своего телефона отсканировать код и произвести оплату. И на этом же документе будет шестизначный идентификатор платежа, с которым можно будет обратиться в кассу, онлайн-банк и тоже осуществить платеж. То есть это будет некая карточка, которая позволит осуществить платеж разными способами. После оплаты в эту систему поступают онлайн сведения из банка об оплате, и представитель органа власти видит, что вот высланный документ и по нему прошла оплата», – разъяснил суть идеи профильный министр Сергей Бабенко.
Иными словами, платить онлайн смогут и граждане, запрашивающие информацию удаленно (через Портал гоуслуг), и граждане, предпочитающие заказывать услуги прямо в госучреждении. На подготовку сервиса уйдет около четырех месяцев. Параллельно там, где надо, обновят оргтехнику.
Грядут перемены в отделах записи актов гражданского состояния. Так, Минцифровогоразвития планирует исполнить пилотный проект на предмет подключения к внутри- и межведомственному электронному обмену данными Тираспольского, Дубоссарского и Днестровского отделений ЗАГС. Если тест ВЭД и МЭД на базе имеющихся мощностей пройдет гладко, тогда указанные подразделения окончательно соединят по сети с другими ведомствами. В ином случае понадобится провести ряд технических работ, чтобы достичь желаемой цели. Апробация систем продлится до конца июня.
Обновить «железо» надо в Едином государственном фонде социального страхования и Госслужбе регистрации и нотариата.
ЕГФСС закупит три десятка компьютеров, чтобы ускорить процесс по переводу в электронную форму ведомственных сведений. Напомним, совсем недавно на Портал госуслуг ввели процедуру «назначение и выплата пособия по материнству».
Что касается Госслужбы регистрации и нотариата, то здесь техническое переоснащение коснется в первую очередь государственные нотариусы, чью деятельность в перспективе нескольких месяцев хотят поставить на цифровые рельсы.
Большой круг задач очерчен по Госслужбе управления документацией и архивами. Итогом их реализации должен стать запуск электронного хранения архивных данных на базе ведомства. Фронт работ поделен на этапы: первый, промежуточный, осуществят в этом году, второй, финальный и более масштабный, закончат до конца 2022-го. gov-pmr.org