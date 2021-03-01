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МИД Украины сообщил о намерении разрешить второе гражданство
Будут установлены ряд ограничений на двойное гражданство для депутатов и министров.
В Украине планируют разрешить двойное гражданство, но не с Россией. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает vesti.ua
“Мы намерены разрешить двойное гражданство со странами которые не представляют для нас никакой угрозы”, – сказал он.
По его словам, таким способом украинцы, которые выехали на постоянное место жительства и получили паспорт той страны, будут оставаться гражданами Украины.
При этом он отметил, что будут установлены ряд ограничений на двойное гражданство для депутатов парламента, министров. Кроме того, не будет разрешено двойное гражданство с Россией.
vesti.ua
- Сегодня, 07:50
- DTV
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