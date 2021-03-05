После двухлетнего ремонта обновленный большой зал Дворца культуры им. Павла Ткаченко в Бендерах торжественно принял гостей. Ими стали врачи, борющиеся за жизни приднестровцев во время пандемии, и учителя, помогающие получать знания в онлайн-режиме. В их честь звучали овации и выступали артисты. Наградить выдающихся бендерчан медалями и орденами, а также осмотреть обновлённый Дворец культуры приехали Председатель Верховного Совета Александр Коршунов и глава госадминистрации города Бендеры Роман Иванченко.
Теперь большой зал Дворца культуры не узнать: хрустальные люстры, новое световое и звуковое оборудование. Изменилось даже устройство сцены – теперь она вращается, так что декорации и артисты смогут сменять друг друга одним разворотом.
Дворец культуры построили ещё в 1962 году. С того времени здание не видело преображений таких масштабов. Теперь же сцена и зал отвечают всем современным требованиям как в техническом, так и в эстетическом плане.
«Зрительный зал – храм искусства. Когда зритель войдет в наш обновленный зал, я думаю, что он будет приятно удивлен, потому что бендерчане его уже давно ждут», - поделился директор Дворца культуры Анатолий Король.
Ремонт здания ещё будет продолжаться. Сейчас завершили только капитальный ремонт большого зрительного зала и сцены. Деньги выделили из местного бюджета.
«То, что сейчас сделано, – это только 40% от того, что еще необходимо. Учитывая, как преобразился зрительный зал, я думаю, что за два года мы сможем капитально отремонтировать весь дворец. Здесь осталось много советской символики – мозаика. Она очень привлекательна, особенно для иностранцев. Все это все будет обновлено и отреставрировано», - поделился планами директор Дворца культуры.
В большом обновленном зале на 800 мест организовали праздничный концерт.
Здесь же прошла церемония награждения медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Председатель Верховного Совета Александр Коршунов и глава Госадминистрации Бендер Роман Иванченко вручили заслуженные награды и строителям, которые принимали участие в реконструкции Дворца культуры.