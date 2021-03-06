Dnestr.TV

 
0

Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителей

Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поспорил с премьером Михаилом Мишустиным о зарплатах учителей и врачей. Видеозапись с заседания парламента опубликована на YouTube-канале «Дума ТВ».

Володин предложил профильным ведомствам уйти от понятия средней заработной платы, потому что размер выплат в регионах отличается в разы. «Когда вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч [рублей] — ее нет. У учителя. И такая же ситуация, если брать по врачам», — пояснил спикер парламента, сообщает lenta.ru.

По данным Володина, средняя зарплата учителей по регионам составляет порядка 28 тысяч рублей, а у начинающих специалистов и вовсе не поднимается выше 18 тысяч. По этой причине, когда звучат цифры выше, избиратели задаются вопросами, откуда такие показатели взялись, пояснил председатель Госдумы. Он попросил у премьера поддержки в вопросе изменения подсчета заработных плат.

В конце декабря сообщалось, что российским учителям изменят порядок выплат. По словам заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяны Куприяновой, оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону, а минимальные размеры выплат не должны опускаться ниже МРОТ.


lenta.ru
  • Сегодня, 15:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Свидание с творчеством Art Space Winter
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Парламентарии поддержали ряд законодательных инициатив ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Свидание с творчеством Art Space Winter
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Парламентарии поддержали ряд законодательных инициатив ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна